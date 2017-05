Los efectivos de la Guardia Civil no se separaron de los cuerpos de los montañeros fallecidos en Picos

Los efectivos del Greim de la Guardia Civil permanecieron en todo momento junto a los cuerpos sin vida de los tres montañeros zamoranos muertos en El Jisu, según confirmaron a este periódico fuentes familiares. Los guardias civiles no sólo acondicionaron los restos mortales en el momento de su hallazgo sino que se mantuvieron en el lugar durante las dos noches hasta que se produjo el rescate para impedir que se pudieran deteriorar los cuerpos en una muestra más de la gran profesionalidad y humanidad de este cuerpo especial de la Guardia Civil.

El lugar del accidente se encontraba a unas tres horas de marcha a pie desde el aparcamiento donde los agentes dejaron sus todoterrenos, y hasta allí tuvieron que desplazarse en primer lugar, y luego realizar el traslado de los cuerpos hasta el lugar donde el helicóptero pudiera aterrizar para transportarlos. Este traslado entrañaba una importante dificultad y riesgo para los propios rescatadores.

La brillante operación se extendió también a la labor del helicóptero que realizó el traslado y que tuvo que realizar varios intentos arriesgados para encontrar una ventana de buen tiempo sin nubes para poder acercarse al lugar donde se encontraban los cuerpos.

Consiguió su objetivo la aeronave a primera hora de la mañana del jueves pero ante la persistencia del mal tiempo, hubo que desestimar la opción de trasladarlos directamente a Santander y los depositaron finalmente en el aparcamiento de los puertos de Aliva.

Pese a su brillantez, esta operación no ha sido más que una de las múltiples actuaciones que realiza este grupo de montaña de la Guardia Civil, por lo que no es de extrañar que el Ayuntamiento de Potes haya solicitado la Medalla al Mérito Civil, que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores, a los once integrantes del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil, con base en la localidad, capital de la comarca lebaniega que actuaron en el rescate de El Jisu junto a otros compañeros de cuarteles cercanos. Además, durante los últimos días se ha abierto una intensa campaña de apoyo a esta iniciativa en las redes sociales desde diversos sectores de las personas relacionadas con la montaña.

El objetivo de esta distinción es reconocer el trabajo y la "gran labor" que realizan estos efectivos, y que esta semana fue foco de la "triste noticia" de la muerte de tres escaladores zamoranos.

Por intervenciones como ésta, y otras muchas con las que "salvan vidas arriesgando la suya", en ocasiones sin salir "en ningún sitio", porque forma parte de "su trabajo diario", el Consistorio de Potes ha pedido la concesión de la medalla, según anunció el alcalde, Francisco Javier Gómez Ruiz, que es a quien corresponde la solicitud, en representación de toda la Corporación municipal.

Según explicó, el pasado viernes, se ha cursado la petición al departamento que dirige Alfonso Dastis, a través de la Delegación del Gobierno en Cantabria, para que siga la correspondiente tramitación para la concesión de la condecoración, extremo ante el que el regidor ha dicho que en Potes están "esperanzados" para que se otorgue, porque "es de justicia".

Gómez expresó que con el accidente de esta semana en Picos de Europa "nos hemos dado cuenta de la importancia" de este equipo de la Guardia Civil, de ahí que el Ayuntamiento pretenda que se reconozca su trabajo y labor solicitando la concesión de la medalla.

Y es que los efectivos del GREIM para Potes y toda Liébana son, "ante todo, amigos", pues los agentes están perfectamente integrados en la comarca". Además, este Cuerpo significa "tranquilidad", "orgullo" y "respeto", de ahí el "agradecimiento por su gran labor".

Estos guardias civiles son entrenados de forma específica para actuar en zonas de montaña y otros lugares de difícil acceso.

La creación de los Greim se remonta a la década de 1960 cuando se popularizaron las actividades de tiempo libre en la montaña y con ello la demanda de un cuerpo de rescate específico ya que, hasta entonces, eran guardias civiles sin una preparación específica ni medios los que tenían que asumir estas funciones.

En 1967 se crearon las Unidades de Esquiadores - Escaladores, encargadas tanto del rescate en Montaña como de la vigilancia de los pasos fronterizos en los Pirineos y en 1981 se crearon los Grupos de Rescate Especial de Intervención en Montaña (GREIM).

La especialización de los Greim se extendió en las últimas décadas a otros campos de las actividades de montaña como puede ser el barranquismo, la espeleología o el medio acuático.

Como en el rescate de El Jisu, este cuerpo cuenta con la colaboración del Servicio Aéreo de la Guardia Civil. El Órgano Central tiene su sede en Jaca (Huesca) pero la actuación en todo el país se realiza por áreas de montaña. En el caso que nos ocupa, la actuación correspondió al área de Cangas de Onís que engloba a los Greim de Cangas de Onís, Mieres, Sabero, Potes y Trives.