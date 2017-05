Alarma en Llanera tras agredir varios menores a una niña de 13 años en su casa

La preocupación vecinal crece en Llanera después de conocerse la presunta agresión el sábado a una menor de 13 años en Lugo por parte de otros menores. La denuncia en las redes sociales de su familia ha corrido como la pólvora y ha desatado la protesta de usuarios que reclaman "medidas legales" contra los presuntos agresores. La Guardia Civil no tiene constancia de denuncia alguna, aunque la familia de la agredida sí tiene en su poder un parte de lesiones.



Los hechos se produjeron presuntamente en la tarde del sábado, cuando la afectada, vecina de Lugo de Llanera y de 13 años de edad, se encontraba en su domicilio junto a unos amigos viendo la televisión. Según relató a este periódico la madre de la pequeña, que responde a las iniciales A. C. F., un grupo de menores llamó al timbre del portal "para pedir que una de las niñas bajase a jugar", un ofrecimiento que la víctima declinó, siempre según este relato.



Pasados unos minutos, el timbre volvió a sonar, pero en este caso el del domicilio. Al abrir la puerta, la afectada, según afirmó, se encontró a tres personas: dos chicos -uno de ellos presumiblemente mayor de edad- y una chica. Según el testimonio de A. C. F. , fue ésta última la que, sin mediar palabra, se adentró en el domicilio y golpeó y zarandeó, presuntamente, a la niña.



Justo en ese momento, la abuela de la damnificada, que reside en el piso superior del mismo inmueble, se topó con la situación tras escuchar los gritos de auxilio de su nieta -"¡Güelita, que me matan!"-. Con la irrupción de la mujer, los supuestos asaltantes huyeron del lugar de los hechos, aseguró la familia.



Tras esto, A. C. F. trasladó a su hija y sus amigos al centro de salud de Posada para evaluar sus heridas. El parte de su hija recoge una inflamación en la zona occipital y una zona de alopecia por arrancamiento de un mechón. Las heridas son calificadas como "leves".



Además, otro de los chicos que se encontraban en ese momento en el domicilio también tuvo que ser atendido por un golpe en la mano. "Tiene un dedo escayolado y está en el HUCA", relató A. C. F., quien asegura no entender cómo han podido darse "estos hechos tan graves". "Mi hija es una niña muy normal y casera. Nunca está por la calle. Todo lo más en casa viendo la televisión con amigos o en reuniones familiares", expone la madre, aún nerviosa por los hechos.



Este suceso, unido a los continuos robos sufridos en establecimientos de la localidad, ha hecho saltar las alarmas en Lugo. Los vecinos urgen "medidas" al Ayuntamiento y convocan para hoy una protesta popular frente al Consistorio.