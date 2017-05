Muere un ovetense de metástasis tras diagnosticarle una lumbalgia y estreñimiento

Un ovetense de 77 años falleció de una metástasis producida por un cáncer de riñón que no se le diagnosticó en el HUCA pese a que acudió tres veces por urgencias. La primera de ellas, en junio de 2015, se le diagnosticó una dorsalgia-lumbalgia; en la segunda, lumbalgia, y en la tercera, que los "terribles dolores" que padecía eran por estreñimiento.



La familia ha denunciado al Servicio Público de Salud del Principado, Sespa, porque "no se le ofreció al paciente la atención adecuada. La obligación de los profesionales se concreta en la debida asistencia sanitaria, y se exige la aplicación de las técnicas sanitarias en función del conocimiento de la ciencia y la práctica médicas", indicó el abogado Delfín Velasco.



El paciente había sido diagnosticado ya en el año 1999 de padecer un quiste en el riñón derecho, por lo que durante cuatro años se le hicieron ecografías para controlar la evolución. Pero no se le realizaron pruebas concluyentes, que según los médicos, debería haber sido un TAC con contraste yodado al ser la más eficiente. Tampoco se le hizo ninguna de las tres veces que acudió a urgencias al HUCA pese a los antecedentes y la sintomatología del hombre.



La última visita a urgencias del HUCA fue el 28 de junio de 2015, sin que dieran solución a los dolores "insoportables" que padecía. Así que el enfermo decidió acudir a un centro privado, donde, ante los síntomas que presentaba y su historial, le hicieron un TAC, que dio como resultado un diagnóstico cancerígeno fatal. La visita al centro privado se produjo en julio de 2015 y el paciente falleció tres meses después, en octubre.



El letrado Delfín Velasco aseveró que "está acreditada la demora injustificada en el diagnóstico de la enfermedad, con independencia del resultado final ni de cuándo se produjo". Pero además, añadió, hay un informe del responsable de urgencias del HUCA en el que admite que "la persistencia de las visitas a nuestro servicio durante el mes de junio (de 2015 y en 2016) podría habernos hecho sospechar y programar estudios con carácter preferente para descartar procesos graves como origen de la sintomatología". Es más, apostilló el abogado, "ni siquiera se le indicó la realización de un estudio ambulatorio".