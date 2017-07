Ocho heridos, uno grave, al colisionar un coche y una furgoneta en Cangas de Onís

El choque frontal entre dos vehículos dejó ayer ocho heridos, uno de gravedad, en la carretera N-634, a la altura de la localidad canguesa de Triongo. El accidente tuvo lugar a las seis de la tarde y obligó a cortar la vía durante más de una hora, provocando largas retenciones que se extendieron más allá de la depuradora de Arriondas.

Las primeras hipótesis apuntan a que un vecino de Margolles, que viajaba solo en dirección a Ribadesella, invadió el carril contrario llevándose por delante una furgoneta matrícula 8374-CRF, de una empresa de turismo activo en la que viajaban siete jóvenes. Los chavales -tres mujeres y cuatro varones naturales de Palencia, Madrid, Vitoria y Mallorca- tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital del Oriente, aunque su estado no reviste gravedad. No corrió la misma suerte el conductor del coche, que fue trasladado en la UVI móvil a Arriondas con un politrauma de carácter grave. Fue necesaria la intervención de varias dotaciones de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) para excarcelarlo del interior de su vehículo con una tabla de rescate y tras retirarle la puerta lateral. Además del equipo de la UVI móvil, el SAMU envió al lugar del siniestro al equipo de Atención Primaria de Ribadesella con la ambulancia de soporte vital básico de la zona y dos ambulancias convencionales de apoyo.

Este periódico consiguió hablar ayer con una amiga de las chicas lesionadas, vecina de Ribadesella. "Veranean en Llanes y hoy ya acaban sus vacaciones. Cuando me escribieron al móvil para contarme que tuvieron un accidente no las creí, fue un susto gordo", narró. "Mis amigas no conocían a los otros chicos que iban en la furgoneta, que también están fuera de peligro", dijo.

"Por lo visto delante de ellas iba otra furgoneta que sí logró esquivar al coche que les venía de frente, pero al conductor de la empresa ya no le debió de dar tiempo a apartarse y al girar brusco con tanto peso de las canoas quedó volcada sobre un lateral en la cuneta", explicó.

Al quedar las puertas del vehículo bloqueadas, los jóvenes salieron por sus propios medios y con ayuda del personal sanitario por el hueco de la luna.

El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 18.03 horas y en la llamada señalaban que una furgoneta con varias personas en su interior y un turismo con un único ocupante habían colisionado en la carretera.