Dos turistas mexicanos salvan milagrosamente la vida tras arrollar el tren su furgoneta en Llanes

"Están vivos de milagro", señaló uno de los viajeros del tren de Feve que ayer arrolló en un paso a nivel sin barreras de la localidad de Poo (Llanes) a la furgoneta de dos turistas mexicanos. Sólo la mujer resultó herida, en una pierna, mientras el conductor de la furgoneta y los ocupantes del convoy (el conductor y 15 viajeros) resultaron ilesos. La mujer fue trasladada al Hospital del Oriente de Asturias (HOA) con el fémur roto, según las primeras impresiones de los servicios sanitarios.

El choque ocurrió a las siete menos cuarto de la tarde. Dos turistas mexicanos que viajaban en una furgoneta Mercedes Vito, con matrícula 3588-JYG, se acababan de extraviar en un camino agrícola muy estrecho y donde circular se hacía casi imposible. Decidieron dar la vuelta junto al paso a nivel y la mujer salió del coche para indicar al conductor. Justo en ese momento llegó el tren, procedente de Santander y que se dirigía a Oviedo. Fue imposible frenar. El convoy arrolló a la furgoneta y la sacó de la vía, pero el vehículo, en una carambola, atropelló a la mujer. El tren sólo pudo detenerse varias decenas de metros más adelante. La mujer yacía en el suelo con traumatismos en una pierna.

De inmediato varios de los presentes avisaron a los servicios de emergencias. La ambulancia tuvo serias dificultades para llegar hasta el lugar del accidente. Cuando por fin llegó, los sanitarios auxiliaron a la herida, que de inmediato fue evacuada junto a su acompañante en el vehículo sanitario. Eran las siete y veinte de la tarde.

Unos minutos después de ser evacuada la mujer, y tras comprobar los médicos que no había ningún viajero contusionado, el tren continuó su marcha hacia Oviedo, pues únicamente presentaba pequeños desperfectos en su parte delantera que no le impedían avanzar con normalidad. Los viajeros seguían haciéndose cruces: "No la mató de milagru", señaló uno de ellos, mientras tomaba fotografías con su móvil.

Según varios de los presentes, los dos turistas mexicanos están de vacaciones en Poo y se extraviaron por unos caminos del pueblo mientras buscaban una finca. El paso a nivel sin barrera en el que se registró el choque permite el acceso a unos prados por un antiguo camino de carro por el que no se suelen circular coches. La furgoneta tuvo que ser remolcada con ayuda de un tractor.