Una policía de paisano viguesa frenó la agresión a la joven apuñalada en Santiago

Una agente de la Policía Nacional que no estaba de servicio, por lo que no iba uniformada ni llevaba su arma reglamentaria con ella, se topó este lunes por la tarde con la brutal agresión a una chica de 21 años de edad en pleno casco histórico de Santiago de Compostela y no dudó en intervenir, lo que provocó que el agresor huyese precipitadamente del lugar. Después, colaboró en la asistencia a la joven para frenar las múltiples heridas por arma blanca que presentaba.

Según explicó a Europa Press el vicesecretario provincial del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Santiago de Compostela, Abel Lobato, la agente, de unos 33 años de edad y que lleva diez años en el cuerpo de Policía, acabó su turno a las 15,00 horas y no volvía a estar de servicio hasta las 19,00 horas.

Mientras estaba en su coche particular en el párking de San Clemente de Santiago, esta agente oyó gritos, por lo que se bajó de su vehículo y fue hasta el lugar desde donde se escuchaban los alaridos. Al llegar a un Audi que tenía la puerta trasera derecha abierta y donde estaba una persona tumbada en el interior en la parte trasera, vio a un hombre que, en un principio, parecía que estaba golpeando a alguien fuertemente y con saña.

Según consta en el atestado, al cual tuvo acceso Europa Press, la agente se identificó de viva voz como Policía y cogió al varón por la espalda para evitar que continuase con la agresión. Entonces el atacante se giró para intentar zafarse y la agente pudo ver que portaba un arma blanca en su mano derecha y presentaba sangre en sus ropas, mientras que había una mujer en la parte trasera del coche que presentaba "varios y profundos cortes por todas partes de su cuerpo".

Refuerzos

La agente continuó identificándose como Policía e instó al atacante a que dejase el arma blanca, mientras solicitó a los viandantes que llamasen al 091 y también llamó por su teléfono al puesto de mando habilitado para el dispositivo de las Fiestas del Apóstol para pedir apoyo y personal sanitario.

En medio de su intervención, la policía de paisano aún pudo fijarse en que el atacante huía en un Opel Astra matrícula de Pontevedra, datos que pasó a sus compañeros que acudieron a reforzarla. Ello facilitó que el agresor fuese detenido a nos 60 metros del lugar donde se produjo la agresión, en la calle de O Pombal, gracias a que una patrulla le cruzó el coche.

La agente, que es natural de Vigo aunque lleva seis años en la Policía en Santiago, auxilió a la víctima, intentando taponar las numerosas heridas abiertas que presentaba. En ese momento se personó en el lugar un hombre y otras dos mujeres que dijeron ser enfermeros y que dieron a la policía instrucciones para socorrer a la joven e intentar cortar las hemorragias con la ropa que se encontraron en el interior del vehículo.

La agente describió al atacante como un varón de raza blanca, de unos 1,60-1,65 metros de altura, con pelo corto, y que portaba un arma blanca de un filo de unos diez centímetros de largo y de unos dos centímetros en su parte más ancha.

Reconocimiento

Dado el amplio dispositivo de seguridad instalado estos días en Santiago con motivo de la festividad del Apóstol, agentes de Policía sostienen que el agresor hubiese acabado por ser detenido, pero resaltan la ayuda prestada por la compañera de paisano que frenó la agresión.

Por ello, el SUP pide para ella que ingrese en la Orden al Mérito Policial con distintivo rojo, puesto que su vida podía haber corrido peligro, ya que ni iba uniformada ni llevaba pistola. Así, destacan que su actuación "fue de diez" y elogian su "sangre fría" y su "valor".

Estable con pronóstico reservado

La joven apuñalada permanece estable con pronóstico reservado ingresada en el Hospital Clínico de Santiago de Compostela, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

La joven, natural de Rumanía, fue intervenida de las numerosas heridas que recibió a plena luz del día en cara, pecho, brazos, abdomen y pierna, y permanece ingresada en una unidad de críticos, amparada por sus familiares.