Carta para el joven agredido en Gijón: "Sigue luchando, estamos esperándote"

"No nos vamos a separar de ti". La hermana de Germán Fernández quiso compartir públicamente una carta escrita a su hermano, que permanece ingresado en el HUCA recuperándose de la brutal paliza que sufrió el pasado 14 de julio en Fomento. Una misiva que Marta Fernández confía en que lea cuando se recupere. "Echamos de menos tu sonrisa, tu voz y vamos a pelear por ti, por que vuelvas a sonreír", escribe en la carta, cuyo encabezado habla por sí mismo: "Carta a mi mejor amigo, mi hermano Germán".

El estado de Germán Fernández no cambia, se mantiene intubado y con algo de sedación. A su familia le toca esperar, ser prudentes y confiar en la labor de los médicos que le atienden desde hace ya tres semanas. "Lloro mucho porque veo cómo te me vas de las manos y no puedo hacer nada", lamenta su hermana en la carta en la que le invita a seguir luchando, "mi titán, sigue luchando, estamos esperándote". La joven ha compartido con sus seguidores en Facebook las anécdotas más tiernas y personales de cuando ambos era pequeños.

"Nos peleábamos por los juguetes, por el mando de la tele, por la litera de arriba, por el último trozo de pizza, por sacar al perro... son cosas de niños, ya sabes, de las que ahora nos reímos", desvela Marta Fernández. Y continúa en el mismo tono, asegurando que se acuerda "de aquella vez que empezamos a pegarnos en broma y acabamos en serio y te caíste y te abriste la cabeza... y lo que yo lloré por haberte hecho daño, y aún así cuando te abracé, tú sonreíste, con esa sonrisa que tienes siempre en la cara". Y luego una descorazonadora confesión: "Y ahora te veo ahí, en esa cama, y se me parte el alma".

Aunque su mensaje es muy claro: "Una parte de mí está contigo en esa cama" y, junto a ellos, el resto de la familia de Germán Fernández que cuenta los días para que vuelva a abrir los ojos. Todos lo esperan aunque su hermana le pide que esté tranquilo. "No te des prisa, tienes que estar tranquilo para ponerte bien", concluye su carta antes de despedirse con un "te queremos". La carta nombra a todos los familiares que están viviendo estos terribles momentos y deseando que salga por fin del coma.