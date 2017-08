"Busco a este héroe anónimo". Este es el mensaje que ha lanzado la hija del avilesino que cayó ayer al agua mientras pescaba pulpo en Cueva (Cudillero), en las redes sociales para localizar al hombre que rescató a su padre antes de la llegada de los socorristas.

"Quiero agradecer al chico de la foto (y la chica que iba con el ) al cual no conozco , haber salvado la vida de mi padre. Hasta que llegaron los socorristas lo sostuvo flotando en el agua y practicando el boca a boca . También a la chica que iba con el le debo mi vida, me tire a por mi padre y ella me ayudo a sostenerme cuando no podía mas", declara la mujer, que pide la colaboración de los usuarios para localizar a estos dos "héroes" y poder agradecerles su ayuda en persona.

Aurelio Castro, de 72 años, fue ayer rescatado por el personal del equipo del Plan de Salvamento en Playas (Sapla) del arenal murense de Aguilar cuando, por causas que se desconocen, cayó al agua en el pedrero de la playa de Cueva (Cudillero) mientras pescaba pulpos en la zona. Los socorristas le practicaron labores de reanimación y, una vez estabilizado, fue trasladado por personal del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) en uvi móvil al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con pronóstico reservado. La hija del herido también ha tenido palabras de agradecimiento para los profesionales que rescataron a su padre. " A José Maria Selgas y a su grupo de socorristas quiero agradecer su coordinación con los medios de emergencias y su buen hacer en todo momento. Así como al SAMU , médicos , policía local...y demás (entre ellos el bañista que cruzo a la otra playa en busca de los socorristas )".