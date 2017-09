Herida una mujer de 83 años en un alcance entre dos coches en la nacional en Siero

Una mujer de 83 años de edad resultó herida en una colisión entre dos automóviles registrada en la nacional de Santander (N-634), entre las localidades de El Berrón y la rotonda de Argüelles, en el concejo de Siero. El siniestro se produjo en torno a las siete de la tarde. Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), la mujer herida fue trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). A expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica su pronóstico es reservado.

El accidente se produjo al colisionar por alcance los dos coches implicados, por razones que se están investigando por parte de la Guardia Civil de Tráfico.

El Centro de Coordinación de Emergencias del Principado recibió el aviso del accidente a las siete y ocho minutos de la tarde. En la llamada se indicaba que se había producido una colisión entre dos turismos y se creía que había una mujer atrapada. De inmediato se movilizó a efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con base en el parque de La Morgal, que se trasladaron con el furgón multisocorro.

Por la parte trasera

Una vez en el lugar los bomberos procedieron a excarcelar a la mujer, que no podía salir de uno de los dos vehículos implicados en la colisión. Tras inmovilizarla, los bomberos retiraron los asientos y extrajeron a la afectada por la parte trasera del turismo. El resto de los implicados en el accidente no registraban lesiones de consideración, por lo que no fueron trasladados a centro alguno.

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado dieron por finalizada la intervención a su llegada a la base de La Morgal a las ocho y veinte de la tarde. La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil de Tráfico y al SAMU, que activó al médico de Noreña y la ambulancia de soporte vital básico de Siero. Los agentes de la Guardia Civil acudieron al lugar del siniestro para realizar el correspondiente atestado.