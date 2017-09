Absuelta tras acusarla de quedarse con dinero de su comunidad en Tudela Veguín

La expresidenta de una comunidad de propietarios de San Roque, en Tudela Veguín, ha sido absuelta de un presunto delito continuado de apropiación indebida, tras haber sido acusada de quedarse con más de 9.000 euros de los vecinos del inmueble. La Fiscalía y la acusación particular sostuvieron que M. J. A. G. sacó de la cuenta bancaria de la comunidad 10.292,86 euros entre los años 1998 y 2002, cuando ejerció la presidencia, además de no ingresar 678 euros de las cuotas vecinales. Según la sentencia, no hay pruebas que confirmen esta presunta apropiación indebida, y la mujer mantuvo con firmeza que el dinero se destinó a pagar la limpieza y los gastos de la comunidad.