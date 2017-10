Piden 11 años y 8 meses para un vecino de Gijón por golpear y violar a su expareja

Un hombre, cuya identidad se corresponde con las iniciales E. G. P., se enfrenta a 11 años y 8 meses de prisión acusado de golpear y violar a su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. Los hechos ocurrieron en Gijón en el año 2013. El juicio se celebrará la semana que viene en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias.

El ministerio público sostiene que el procesado, teniendo pleno conocimiento de la vigencia de la orden de protección dictada por el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 1 de Gijón por la que se le prohibía acercarse a menos de 100 metros a su expareja sentimental, sobre las seis se la tarde del 9 de octubre 2013, se dirigió a la mujer cuando se encontraron en las inmediaciones del establecimiento Bar Ría de Cosme, en Gijón. El hombre le insistió para que fuese a recoger a su casa su carnet de identidad, manifestándole que lo tiraría si no lo recogía. Volvieron a verse más tarde, sobre la una de la madrugada del 10 de octubre, cuando la mujer se personó en el domicilio, a fin de recoger su documentación. Siempre según el fiscal, el hombre la agarró fuertemente por el brazo y le propinó un empujón para introducirla en la vivienda.

Una vez dentro, el procesado le propinó un manotazo en el hombro que hizo que la mujer se golpease contra la pared. También la cogió fuertemente por el brazo, hasta que ella cayó sobre el sofá, momento en el que el procesado, procedió a colocarse encima de ella. Fue en ese momento cuando sacó un cutter y comenzó a rasgarle la ropa que vestía, llegando a ocasionarle un corte en el pecho y en el brazo.

Acto seguido, la agredió sexualmente. Durante ese tiempo no dejaba de vejarla con expresiones humillantes. "Puta, hija de puta, te voy a hacer la vida imposible, eres una guarra. Te voy a marcar para que no le gustes a nadie. La cara no te la voy a tocar porque, con la dentadura que tienes, nadie te va a mirar para la cara", asegura la mujer que le espetó mientras la violaba. Finalmente, terminó marchándose de la vivienda. La mujer presentó una denuncia por los hechos, que ha derivado en el actual proceso.

La Fiscalía acusa al procesado de un delito de quebrantamiento de medida cautelar; un delito de agresión sexual y otro de amenazas en el ámbito familiar. Concurre la agravante de parentesco. Pide una pena de 11 años y 8 meses de prisión por la suma de los tres delitos, y que se imponga la prohibición al procesado de aproximarse a su expareja a una distancia no inferior a 500 metros, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier lugar frecuentado por la misma, así como de comunicarse con ella durante 10 años. Además deberá indemnizar a la víctima en la cuantía de 400 euros por las lesiones ocasionadas y 15.000 por el daño moral ocasionado, con el correspondiente interés legal. También debe indemnizar al Hospital de Jove de Gijón en 185 euros por los gastos médicos de la víctima.