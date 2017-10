Puerto Rico fija como prioridad tras el azote del huracán "María" la prevención del cólera

La prioridad del gobierno puertorriqueño, tras el azote del huracán "María", es prevenir las enfermedades infecciosas. El gobernador Ricardo Rosselló descartó ayer que se hubieran producido casos de leptospirosis (enfermedad transmitida por el contacto con la orina de animales infectados o con aguas contaminadas) y cólera, aunque dijo que, en relación con la primera de estas enfermedades, hay pacientes identificados en situación de cuarentena para saber a qué se debe su deteriorado estado de salud. "Vamos a estar muy vigilantes en tareas de prevención", destacó Rosselló en su informe diario sobre la situación del país, devastado tras el paso de "María".

El asturiano residente en Puerto Rico, Juan Fernández, explicó a LA NUEVA ESPAÑA que la ayuda federal que se está recibiendo no es como se había anunciado. "Puerto Rico avanza y mejora gracias a la gente y a la actuación desprendida de alcaldes, equipos y municipales y estatales pero lo de los federales parece más un show para la gradería", subrayó Fernández sobre los acontecimientos de los últimos días. "Estoy loco por que me digan que me equivoco y por que se vea la ayuda federal pero con numeritos y estadísticas en televisión del director de Fema no alcanza para nada", subrayó el allandés quien, no obstante, se reconoce "asombrado" por la población puertorriqueña, "por su educación, su respeto y su generosidad; todos ayudan", remarcó.

Su queja se dirige hacia la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). A su juicio, se encuentran en una especie de "tour" por las televisiones "diciendo que repartieron 6 millones de comidas y que acaban de darle 10 millones de toldos a los alcaldes para que los repartan. Pero la primera cifra no parece coincidir con nada que los medios hayan contado o se haya visto. Supongo que será una primera remesa pero o los medios no cubren la ayuda federal o simplemente esa ayuda no existe en las cantidades que dice FEMA".

Fernández recordó que tras el huracán existen varias municipalidades que tienen problemas de aislamiento "y a las que supuestamente les están llevando unos camiones de combustible desde los muelles. Suena a poco, a demasiado poco y demasiado tarde, pero insisto en que es lo que se concluye simplemente viendo la televisión" aseveró el allandés.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, aplaudió la "eficaz respuesta" del Gobierno de Dominica tras el paso del huracán "María".