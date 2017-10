Desaparece un hostelero gijonés mientras pescaba en un pedrero de Ribadeo

El popular hostelero de Gijón Luciano Castañón Loché, conocido como Chano Castañón, de 64 años, desapareció ayer por la mañana mientras pescaba en la costa gallega de Ribadeo, en Lugo, en la zona de As Illas, cerca de la playa de As Catedrais. El dispositivo de búsqueda desplegado en la zona por tierra, mar y aire no dio ayer sus frutos y a última hora quedaba suspendido a la espera de que esta mañana se retomen las labores, aunque la familia "salvo un milagro" no confía en encontrarle con vida.

Chano Castañón, como habitualmente hacía, salió a pescar con su caña en torno a las ocho de la mañana, emplazando a su mujer a una llamada a las once de la mañana. Esa comunicación no llegó a producirse y su esposa optó por alertar de lo sucedido a un amigo. Él fue quien se acercó hasta la zona de As Illas y allí sólo encontró el vehículo estacionado del desaparecido. Entonces, avisó de lo sucedido al 112 que puso en marcha al Helimer Cantábrico "Pesca 2" y a Salvamento Marítimo así como a la Guardia Civil para su búsqueda aérea y marítima. Estas labores, que hoy se retomarán, concluyeron ayer pasadas las 20.30 horas debido a que Chano Castañón, supuestamente, estaba pescando en el pedrero y con la bajamar podría suponer un riesgo para las embarcaciones. Al dispositivo se sumaron una patrullera de Seguridad Ciudadana y efectivos del Seprona por vía terrestre que no han cesado en tratar de encontrar al hostelero gijonés.

Poco después de conocer la noticia de su desaparición en el mar, miembros de su familia se desplazaron hasta Galicia para seguir de cerca el operativo. "Conocía muy bien el mar, llevaba más de 15 años pescando por allí y era muy prudente; estamos intentando buscar una explicación pero no la encontramos", aseguró ayer su hermano Jesús Castañón, que se desplazó hasta Ribadeo junto a su cuñada y otro de sus hermanos.

"El mar, que era lo que más le gustaba, se lo llevó y sólo espero que el mar lo devuelva pronto para terminar con esta angustia", añadió su hermano que mantiene una leve esperanza. "Ojalá haya un milagro", confesaba a este periódico ayer por la noche desde Galicia.

La pesca siempre ha sido la pasión de este popular gijonés, especialmente con caña y desde tierra, y era muy habitual verle por la costa gallega. "Pesco lubinas desde el pedreru y nunca me parecen muchas", reconocía en una entrevista en este medio tras recibir hace un año el premio al mejor barman del año por el Grupo Hostelero Costa Verde -regentaba con un hermano el Café Gregorio-. Además tenía un blog de pesca y un canal en Youtube donde compartía pasión con aficionados de toda España.

Chano Castañón (Gijón, 1953) es el mayor de cuatro hermanos, está casado y es padre de dos hijos. También es hijo del popular Luciano Castañón, exfutbolista del Sporting de Gijón, además de prestigioso escritor e investigador.