Detenido el padre de una alumna por agredir a la directora del colegio de El Berrón

Susto en el colegio de El Berrón (Siero), aunque con un desenlace que no ha tenido consecuencias graves. La Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Siero, detuvo el lunes a un hombre por agredir a la directora del colegio público Los Campones de la localidad sierense.

La detención se produjo poco después de que el individuo, de 47 años y padre de una alumna del centro escolar público de Siero, irrumpiera en su despacho, donde la retuvo en su interior.

La mujer fue insultada, amenazada y agredida por el detenido, que presentaba signos de embriaguez en el momento de presentarse en el despacho. Así consta en la denuncia hecha pública ayer por la Policía Nacional.

Al hombre, del que no ha trascendido la identidad ni su lugar de procedencia, se le imputa un delito de atentado contra funcionario docente y fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Siero. Ante el juez fue llevado momentos después de ser detenido por los agentes ya en el exterior del centro educativo de El Berrón.

Fueron las limpiadoras del centro, según ha podido saber este periódico, las que dieron la voz de alarma al oír los gritos de la directora en su despacho. Según consta en la denuncia presentada en la Comisaría de Policía de Nacional, el individuo presentaba síntomas de haber ingerido bastante alcohol y manifestó ser el padre de una alumna del centro educativo.

No obstante, como se acogió a su derecho de no declarar en sede policial, no están claros los motivos de su conducta, tal y como explica la policía. Se desconocen por tanto los motivos que provocaron que se presentarse en el colegio de El Berrón en el que estudia su hija.

La víctima aún tiene el susto en el cuerpo y prefiere no manifestarse sobre lo ocurrido. La docente es nueva en el cargo, ya que se ha hecho cargo de la dirección del colegio de El Berrón este curso por primera vez.