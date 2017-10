Detenido el "atracador del martillo", que asaltó a cuatro mujeres en Siero y Noreña

La Policía Nacional detuvo ayer al hombre que agredió y robó a cuatro mujeres en los concejos de Siero y Noreña. El detenido, de 36 años y con antecedentes penales, abordaba siempre a las mujeres de manera sorpresiva cuando accedían a su casa. Las golpeaba con un objeto contundente en la cabeza, posiblemente un martillo, les sustraía el bolso y huía rápidamente.

La Policía Nacional se coordinó en la investigación con la Guardia Civil de Siero. El trabajo culminó el día 16 de octubre cuando una vigilancia de la Policía Nacional localizó a un hombre cuyo aspecto y vestimenta coincidían con el que describían sus víctimas en las denuncias y lo detuvo. Algunas de ellas lo reconocieron como su agresor.

El detenido portaba cuando fue arrestado una bolsa de plástico con unos guantes, un martillo y una navaja, con lo que se sospecha que se disponía a cometer otro atraco. Además, llevaba el teléfono móvil de una de sus víctimas, Pilar Monte Nuño, vecina de Noreña.

La mujer, que se mostró "muy feliz" por la detención, relató que venía del banco y vio que alguien estaba a su lado. "Fue una fracción de segundo, y, en el momento en el que metí la llave para abrir la puerta, recibí un golpe". En ese instante, sólo hubo desconcierto. "Me quedé atontada, no sabía lo que estaba pasando, y cuando me recuperé vi que me había quitado el bolso, me di cuenta de que me estaban robando", relató.

"Yo vi que era alto, delgado y moreno. Pero la percepción que yo tenía del que podía ser era diferente. Fueron fracciones de segundo. Tenía mil dudas, pero en aquel momento no reparas en quién está ahí", explicó.

"Siempre piensas que nunca te va a pasar a ti", dijo. "Y lo más curioso es que yo viví veinte años en Ciudad Juárez, en México, y nunca me pasó nada, y va a pasarme en Noreña; cuando se lo dije a mis amigas de allí no se lo podían creer", aseguró.