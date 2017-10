Tomasín sale de prisión y se echa otra vez al monte: "Ahora quiero estar solo"

Tomasín, genio y figura. O la cabra tira al monte. El hombre que mató a su hermano Manuel en defensa propia en el verano de 2011 en una cabaña de La Llaneza (Tineo) salió ayer por la mañana de la cárcel de Asturias tras cumplir los seis años que le impuso la Justicia y lo primero que hizo fue adentrarse en el monte que veía a diario desde la cárcel. "He estado seis años rodeado de gente y ahora quiero estar uno o dos días solo", aseguró, mientras acarreaba en una bolsa de basura sus pertenencias. Tomás Rodríguez Villar añadió que no sabe si regresará a La Llaneza. Quizá no quiera rememorar todo el drama que vivió. Allí le espera su heredad, una casa y unos cuantos prados. La vivienda ha sido adecentada por su prima Edelmira y el marido de ésta, Fidel, vecinos de Llanu'l Riegu. Ayer llevaron una bombona de butano y podía verse ropa recién lavada y tendida.

Pero aunque los vecinos de este minúsculo pueblo tinetense le esperaron todo el día con intriga, ayer no se dejó ver por allí. Estaba reencontrándose consigo mismo y la naturaleza. Nada más abandonar el penal, donde ha estado viviendo en la enfermería, Tomasín agradeció al personal de la cárcel el trato brindado durante estos seis años, en los que no ha querido beneficiarse de ningún permiso, ni del tercer grado que le hubiese permitido salir a la calle hace ya año y medio. Como explicó, vivía dedicado a cuidar del huerto y de los bonsáis de la prisión, un remedo de los árboles con los que convivía durante su vida en el monte. Justificó el no haber cogido los permisos por ese trabajo que tenía que hacer. Ayer confesaba, no obstante, que tenía ganas de que llegase el día de su excarcelación.

Su única preocupación nada más salir era volver al monte, quizá con nostalgia de su vida al raso, de los 57 días que pasó huido de la Guardia Civil tras descerrajar dos perdigonazos a su hermano en la cabeza. Aseguró que pensaba arreglar en unos días unos papeles y que deseaba encontrar trabajo.

Nadie le esperaba a la puerta del centro. "No quiso que fuésemos a buscarlo", admitía ayer su prima Edelmira, con cierta tristeza. "La última vez que le vi fue hace un año. Dejé de ir a verle porque el pobre se echaba a llorar", añadió esta mujer. "Sólo espero que deje de sufrir. Estar encerrado en la cárcel no es plato de gusto para nadie. Ojalá encuentre trabajo, yo no se lo puedo dar", sentenció. Y en cuanto a su nueva huida al monte, esta mujer no quiso mojarse: "Que haga lo que quiera".

Una vez en libertad, Tomasín no quiso ni coger un taxi, ni esperar al tren en el apeadero de Tabladiello. Vestido con un chándal, cogió sus bártulos y una cazadora y se fue carretera abajo hacia Villabona, seguido por varios periodistas. No se atrevía ni a sentarse en la cuneta, no le fuesen a multar o algo peor. "Acabo de salir y no quiero volver a entrar", dijo. Cansado de cháchara, cogió un camino hacia el monte y se esfumó.