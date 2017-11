Seis heridos en un accidente con cuatro vehículos implicados en Mieres

Seis personas han resultado heridas de diversa consideración, cinco leves y una con pronóstico reservado, en un accidente de tráfico en el que se vieron implicados cuatro vehículos cuando circulaban por la A-66, a la altura del punto kilométrico 49, en el cruce de Ujo, en sentido León, en Mieres.



Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) todos los heridos, cuatro hombres y dos mujeres, fueron traslados al Hospital Álvarez Buylla. El de mayor consideración es un varón de 27 años de edad que fue evacuado por el equipo médico de la UVI-móvil con pronóstico reservado, a expensas de más pruebas y hasta nueva valoración médica.



El afectado tuvo que ser excarcelado del turismo que conducía, matrícula 9511-GXM, por efectivos de Bomberos del SEPA de los parques de Mieres y San Martín del Rey Aurelio. Los bomberos retiraron la puerta del conductor y abrieron hueco en el salpicadero para poder excarcelar al herido que estaba atrapado por las piernas. Fue evacuado con la tabla de rescate.



Los bomberos también excarcelaron, retirando la puerta del vehículo, al conductor de una furgoneta, matrícula 3822-GRB y a una mujer que viajaba junto a un varón en otro de los turismos implicados en el accidente, matrícula 6166-GWG. Los bomberos evacuaron a la herida de la parte trasera del coche con la tabla de rescate. En el cuarto coche implicado, matrícula 5599-FBD, viajaba dos personas que no precisaron excarcelación.



El Centro de Coordinación de Emergencias del 112-Asturias recibió varias llamadas informando del accidente, la primera a las 22.32 horas. En ellas indicaban que se había producido una colisión de varios vehículos y creían que había personas atrapadas. En avisos posteriores comentan que al menos hay dos personas que no pueden salir del interior de los coches. Indican que uno de los turismos ha impactado frontalmente contra una furgoneta que circulaba en sentido contrario.

La Sala 112 del SEPA (Servicio de Emergencias del Principado de Asturias) moviliza tres dotaciones de los parques de Mieres, San Martín del Rey Aurelio y Proaza. Estos últimos no llegan a intervenir tras confirmar, desde el lugar, las otras dotaciones que no necesitaban su apoyo.



Paralelamente se pasa el aviso al SAMU que envía al lugar el equipo médico de la UVI-móvil de Mieres, el equipo de Atención Primaria mierense, la ambulancia de soporte vital básico de Lena y una ambulancia convencional. Además, se comunica lo sucedido a la Guardia Civil de Tráfico que envía agentes a la zona y a los responsables de mantenimiento y control de la vía de comunicación, el centro de control de los túneles del Padrún que mantuvo cortada la circulación en el punto kilométrico 49 y desvió el tráfico por la salida 50 en sentido León.



A las 23.01 los bomberos confirman que han excarcelado a tres personas y que no hay ningún atrapado más. Finalizada su intervención ambas dotaciones retiran del lugar para regresar a sus respectivas bases.



El centro de control de la vía de comunicación mantuvo cortado el tráfico de la autopista, en el punto kilométrico 49 hasta, las 00.57 horas.