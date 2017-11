El guardia civil de la "operación Tridente" dice que se hizo pasar por corrupto para sacar información

El juicio de la "operación Tridente" ha quedaod visto para sentencia esta mañana, después de que los acusados de cohecho, el guardia civil Marcos Suárez Fernández y el narco confeso Antonio López Mellado, "El Finuco" (un antiguo socio de Emilio Suárez Trashorras, el asturiano condenado por los atentados del 11-M) clamasen por su inocencia. "He visto con gran decepción a mis compañeros del EDOA mintiendo ante el tribunal sobre mi participación en esta y otras operaciones, que pueden corroborar mis superiores", indicó el guardia, que, según su defensora, Ana Boto, está ahora a fuera de servicio y a tratamiento psiquiátrico para que no se haga daño a él mismo o a quienes le involucraron en este asunto. Y es que, según su abogada, el guardia "se hacía pasar por corrupto ante los traficantes para obtener información". Condecorado por su labor de información en el País Vasco en los años de ETA, el agente ha pedido esta mañana que se deduzca testimonio contra los agentes que le inculparon y que corroboraron sus acusaciones ante el tribunal hace una semana.

La defensa de "El Finuco", a cargo de Ignacio Hernando, ha negado que el traficante confeso acudiese al agente para comprarlo. Para el letrado, Antonio López Mellado es "una especie de víctima, una persona a la que querían tomarle el pelo o chantajearle". No hay ninguna prueba de que se entregase dinero alguno, añañdió. Al agente le encontraron en la taquilla del cuartel seis sobres con 3.000 euros en cada uno de ellos, 18.000 en total, se cree que un primer pago de "El Finuco" a cambio de que le informase de la investigación abierta contra él y para desviar la atención, siempre sún la fiscal antidroga. El guardia adujo en el juicio que era dinero obtenido de la venta de un coche, y que era fruto de sus ahorros, pero lo había sacado del banco para que la madre de un hijo que había tenido de forma extramatrimonial no le sacase dinero en caso de presentar una demanda. La fiscal no se cree este cuento, y considera que era demasiado dinero para tenerlo en la taquilla del cuartel.