"El Prenda" declara que es normal irse con una chica "incluso sin hablar"

"El Prenda", uno de los miembros de "la manada", aseguró en su declaración ante el juez que es normal irse con una chica y mantener sexo "incluso sin hablar". Asimismo señaló que "no era la primera vez" que tenía sexo en grupo "igual, a lo mejor, cinco no, pero con dos o tres sí".

Según su declaración, su primera intención fue encontrar un hotel, lo que no consiguen, por lo que continúan por la calle hasta que observan a una mujer entrando en un portal, lo que aprovechan para acceder al mismo. El acusado dice no recordar si la chica iba de "la manita con alguien o iba sola", pero "agarrada por las muñecas fuerte seguro que no". Ahí se producen felaciones y penetraciones, sin preservativo. Sostiene que todo fue "totalmente consentido" y que apreció "gemidos". "Tal y como fuimos eyaculando, pues nos fuimos", comenta al explicar cómo se marcharon del portal dejando a la chica allí sola", relató.