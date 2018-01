Los cuñados ya no le dan cobertura: "Rosario no estaba con él esa noche"

El juez que investiga la muerte de Diana Quer tomó declaración ayer a una hermana de Rosario y a su marido, que convivían también en el domicilio de "El Chicle" cuando desapareció la joven madrileña. "Sus cuñados no le dan cobertura ya", confirmó el abogado ferrolano Ricardo Pérez Lama, que ejerce la acusación particular en nombre de los padres de Diana.

Inicialmente ambos habían dado una coartada a "El Chicle", que les pidió que si la Guardia Civil les preguntaba dijeran que Rosario y él habían salido juntos a las fiestas en A Pobra. Y así lo hicieron. Los dos le dieron coartada sin sospechar lo ocurrido. Ahora dicen que estaban con la niña de "El Chicle" en el dormitorio viendo la tele cuando él se fue solo de casa. Rosario estaba en el domicilio, después todos se acostaron y no saben cuando regresó.

Una vez que transcendió el intento de secuestro de una joven en Boiro y se les enseñaron tanto a ellos como a la mujer de Abuín pruebas de la vinculación de éste con el caso, ambos cambiaron su versión y dejaron de dar coartada a "El Chicle".

La grabación, clave

Para ello resultó determinante la grabación en audio de la propia víctima. Rosario, su mujer, oyó la grabación y en ese momento decidió cambiar su declaración y decir la verdad, lo que también hicieron su hermana y el marido de ésta.

Ambos repitieron ayer ante el juez instructor lo que ya habían adelantado a la Guardia Civil. "Los testigos han ratificado en sede judicial lo que dijeron en sede policial y, en consecuencia, no le dan cobertura ya a este individuo", resumió el letrado Pérez Lama, que no quiso profundizar en las manifestaciones concretas hechas ante el juez por tratarse de "materia reservada". Ambos testigos no tienen nada que ver con la muerte de Diana Quer, como recordó el letrado.