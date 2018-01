El Supremo avala la nulidad de una sanción de fotorrojo en Valencia

La Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la anulación de una sanción de tráfico por infracción grave impuesta en un fotorrojo de Catarroja. La Sala no admite el recurso del Ayuntamiento de Catarroja contra una sentencia de 9 de noviembre de 2016 del Juzgado de lo Contencioso que decretaba la nulidad de las sanciones de 200 euros y detracción de 4 puntos impuestas a un automovilista. El Supremo inadmite el recurso al no considerar errónea la doctrina de la sentencia, que declaró que "el dispositivo fotorrojo no estuvo sujeto a control metrológico".