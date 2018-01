El preso "resucitado", a punto de ser esposado a la cama al sufrir "un ataque"

Los familiares de Montoya volvieron a manifestarse ayer para pedir la libertad del preso "resucitado" en la morgue en la mañana del pasado día 7. Ahora, además, acumulan un nuevo agravio. El martes por la tarde, aseguran, acudieron a la habitación de la UCI del HUCA en la que estaba custodiado por varios "antidisturbios" que intentaron esposarlo a la cama. "Sufrió una ataque de ansiedad", dijo su padre, José Carlos Montoya. El preso trató de arrancarse las vías. "Al final no lo hicieron por la madre", añadió el padre. Gonzalo Montoya pretendía incorporarse y quién sabe si salir de la habitación.

La campaña de los familiares sumó ayer nuevos apoyos, como el del conocido pastor evangélico de la zona de Avilés Pepín Salazar, guitarrista que compartió escenario con Paco de Lucía, Camarón de la Isla y El Lebrijano. "En sus circunstancias, está mejor con su familia, con su mujer y sus hijos, que aquí en el hospital o en la cárcel", dijo. El religioso añadió: "Lo que ha pasado aquí es muy gordo, algo ha fallado y queremos una respuesta". Antonio Escudero, pastor en Oviedo, también dijo que hay que excarcelarle: "Aquí se ha hecho un mal que hay que pagar con un bien dándole la libertad". Los Montoya ha recogido por ahora más de dos mil firmas para pedir que se le indulte. José Carlos Montoya añadió que su hijo no quiere volver a prisión. "Y yo tampoco, que vuelva con su familia, o a un centro, porque él no es un asesino, no tiene delitos de sangre", indicó.