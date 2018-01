´El Chicle´ contacta con su mujer para que vaya a visitarle

La soledad de 'El Chicle' podría tener los días contados. José Enrique Abuín Gey ya ha mantenido contacto telefónico con su mujer Rosario Rodríguez para que acuda con su hija a visitarlo al centro pontevedrés de A Lama.

La visita supone el primer contacto directo de Abuín con alguno de sus familiares ya que desde su detención como autor confeso de la muerte de Diana Quer el pasado día 1 de enero tanto sus progenitores como sus hermanos le dieron la espalda asegurando que se trataba de "un monstruo" y reiterando su negativa a acudir a prisión para verlo. Quien ya se personó en la cárcel pontevedresa fue la nueva abogada del reo María Fernanda Álvarez, una letrada ribeirense de oficio que le fue designada tras la renuncia de su primera defensa, el coruñés José Ramón Sierra.

Abuín, que cumple este sábado 20 días de ingreso en prisión provisional -primero en Teixeiro y ahora en A Lama-, se quedó completamente solo cuando tanto su mujer como sus cuñados le dejaron sin coartada la noche en la que desapareció la joven madrileña.

Rosario había confesado en primera instancia que estuvo con su marido la madrugada del 22 de agosto del 2016, sin embargo, tras escuchar la grabación de su última víctima, una joven de Boiro que logró escapar de su maletero, terminó con confesar que lo dejó solo "durante cinco horas". A raíz de estas declaraciones, el instructor de Ribeira archivó recientemente la causa por la muerte de Diana al "no haber indicios" de su participación en la desaparición.

Quien reiteró su negativa a verlo su fue madre, Margarita Gey que junto con el padre de 'El Chicle', José Abuín confirmaron a Televisión Española, "haber estado engañados" durante los cerca de 500 días de investigación. "Ni fui a verlo, ni voy ni iré, es una cosa muy dura la que hizo y nos puso ante un cuadro muy negro", sollozaba su madre a las puertas de su domicilio en la parroquia rianxeira de Asados, a escasos 200 metros de la nave abandonada donde arrojó José Enrique Abuín Gey el cuerpo de Diana.

Ambos progenitores piden para su hijo una condena ejemplar y se suman a la petición de los padres de la joven madrileña y otras víctimas para que cumpla una larga estadía en prisión. "Que pague duramente lo que hizo, como si echa 50 años, me da exactamente igual. Tiene que pagar por lo que hizo", relató su madre. Este rechazo no se extiende a su nuera Rosario, de quien asegura que no conocía la cara oculta de su marido. "Mi nuera estaba igual de engañada que nosotros, la niña empieza a ir a la escuela pero llora mucho y Rosario igual, porque como ella dice estuvo engañada toda la vida", confesó la madre de 'El Chicle'.



Contacto con la familia Quer

Para quien tuvo palabras de agradecimiento fue hacia Juan Carlos Quer, el padre de Diana. Margarita Gey le reiteró su "perdón" por la atroz muerte de su hija a manos de José Enrique Abuín. "Le volvemos a pedir perdón, es que lo sentimos mucho. Me pongo en su sitio y perder un hijo es muy doloroso. Tengo que darle las gracias por el apoyo que nos dio en la televisión", afirmó la progenitora de 'El Chicle' minutos después de que el padre de la joven asesinada reconociese en varios medios de comunicación que "cuando vi a la madre de 'El Chicle' llorando con ese dolor tan profundo me dio tanta pena que me puse a llorar; ella es una víctima colateral de "El Chicle".

Por su parte, Abuín Gey continúa con una "vigilancia especial" al ser custodiado por un preso dentro de un protocolo para prevenir posibles suicidios.