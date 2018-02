Un conductor de 72 años circula 12 km a contramano por la Autovía en Llanes

Pudo terminar en una desgracia. La Guardia Civil interceptó a la una menos cuarto de la tarde de ayer a un conductor de 72 años que recorrió doce kilómetros de la Autovía del Cantábrico en sentido contrario, desde Nueva de Llanes hasta las inmediaciones de la localidad de Celorio, pero en los carriles de circulación hacia Oviedo y Gijón. Los agentes tuvieron que cortar la circulación en la Autovía para evitar accidentes.

Un camionero que circulaba en sentido a Oviedo dio el aviso poco después de las doce y veinte del mediodía, tras cruzarse con el vehículo. "Estaba en el kilómetro 309 de la Autovía. Al verlo, me eché a un lado de la carretera y le di las luces. Él levantó la mano como diciendo que ya sabía que iba mal o como saludando. Llamé de inmediato al 112, y me dijeron que ya habían avisado otros conductores. Al poco vía pasar una patrulla de la Guardia Civil", explica el camionero José Alberto Gutiérrez. A este profesional le pareció que el coche iba bastante rápido. "Pudo ser terrible", remarcó. El conductor, cuya identidad se corresponde con las iniciales C. M., fue interceptado en el kilómetro 300 de la carretera, cerca de Celorio. Los agentes le hicieron la prueba de alcoholemia, que dio negativo. Fue trasladado al cuartel de Ribadesella, donde prestó declaración en calidad de investigado.

En los últimos meses se han producido varios incidentes similares. El pasado 12 de diciembre, una mujer mayor resultó herida al entrar en sentido contrario en la autopista "Y" a la altura de Lugones, en los carriles en sentido a Oviedo, y colisionar con otro coche. La mujer circuló unos dos kilómetros a contramano. El accidente provocó retenciones de unos cuatro kilómetros, a la altura de Santa Rosa.

El 16 de noviembre, un conductor borracho causó una colisión múltiple con seis heridos en Mieres tras recorrer 3,7 kilómetros en sentido contrario por la autopista. Más grave fue el ocurrido en la Autovía del Cantábrico (A-8) a la altura de Caviedes (Cantabria), el pasado 13 de enero, cuando un "kamikaze" causó la muerte de la pareja formada por David Duque, de 26 años, y Ana Capellín, de 24.