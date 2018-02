Cazan por segunda vez en una semana al kamikaze de Llanes yendo a contramano

Se volvió a rozar la tragedia en la Autovía del Cantábrico a su paso por el concejo de Llanes. El mismo hombre, según fuentes de la Benemérita, que el pasado jueves circuló 12 kilómetros en sentido contrario entre Nueva y Celoriu, recorrió esta vez seis kilómetros a contramano entre la primera localidad y Naves, donde fue interceptado por una patrulla de la Benemérita. El hombre, de 72 años y nacionalidad italiana, dio negativo, al igual que la semana pasada, en la prueba de alcoholemia. Afortunadamente no provocó ningún accidente y no fue necesario cortar la circulación. No obstante, los agentes han inmovilizado el vehículo del hombre, para evitar que vuelva a cogerlo y repita el incidente.

La Guardia Civil recibió a través del 112 a las tres y media de la tarde la llamada de varios conductores que aseguraban haberse cruzado con un vehículo que circulaba en sentido contrario por la Transcantábrica hacia Llanes por los carriles de Oviedo.

El conductor, que está siendo investigado por un presunto delito contra la seguridad vial, entró en la Autovía en el kilómetro 306, por el enlace de Pría, y se salió en la rotonda de Naves, ubicada en el kilómetro 312, donde fue parado por una patrulla de la Benemérita. El hombre, C. M., parecía aturdido según varios testigos.

El suceso corrió como la pólvora a través de varios grupos de Whatsapp y de las redes sociales, donde se alertaba a los conductores de lo ocurrido y se pedía precaución. El pasado 8 de febrero C. M. recorrió doce kilómetros de la Autovía del Cantábrico en sentido contrario, desde Nueva de Llanes hasta las inmediaciones de la localidad de Celorio, por los carriles de circulación hacia Oviedo y Gijón. Los agentes tuvieron que cortar la circulación en la Autovía para evitar accidentes.