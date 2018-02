El positivo en drogas de Tráfico es válido al margen de cuándo se consumiera

Los resultados de las pruebas de drogas que realiza Tráfico son válidos con independencia de cuándo se haya realizado el consumo. El Tribunal Constitucional desestima así las alegaciones de los conductores que dan positivo y recurren las sanciones porque hace días o semanas que consumieron y, por tanto, entienden que sus facultades cognitivas no están mermadas. El Alto Tribunal, sin embargo, sitúa como objetivo clave "salvaguardar la seguridad vial de todos los ciudadanos y hacerlo con las garantías jurídicas básicas de un Estado de Derecho".

Esta sentencia del Constitucional, si bien es respetada, merece aplausos y críticas prácticamente a partes iguales. El problema radica en que la técnica, el método que se utiliza, analizando la saliva, no permite saber cuándo se produjo el consumo, con lo que tampoco es posible saber hasta qué punto puede afectar o no las capacidades del conductor. En este sentido, algunos expertos consideran que es "injusto", sobre todo teniendo en cuenta la sanción que conlleva.

Roberto Secades, profesor Titular del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y experto e investigador de conductas adictivas, explicó que, por ejemplo, el cannabis permanece en la sangre hasta cuatro semanas después de haberlo consumido. "Eso no quiere decir que esa persona esté bajo sus efectos y suponga un riesgo para la conducción", afirma. Lo mismo ocurre con la cocaína, que se detecta en saliva hasta dos o tres días después de haberla consumido, "y no significa que sigas bajo sus efectos". Esto supone que el sistema utilizado por Tráfico "es injusto por impreciso. Como no hay una herramienta que permita medir con exactitud, tiran la red y entran todos", señaló Secades.

El psiquiatra Eduardo Carreño, experto en desintoxicaciones, se mostró más en sintonía con la tesis del Constitucional, "que ha resuelto un debate que ya lleva tiempo en los tribunales". Según explicó, "los positivos en drogas se considera que influyen tanto por intoxicación como por abstinencia, porque en ambos casos pueden influir en la conducción". Añadió que el cannabis puede dar positivo incluso hasta 19 días después de su consumo. "Uno no lo nota, pero en realidad la percepción visomotora sí se ve afectada", por poner algún ejemplo.

Miguel Ángel Perianes, presidente de la Asociación de Criminólogos del Principado, señaló que si bien "el hígado metaboliza el alcohol en 24 horas, el organismo no puede hacer lo mismo con las drogas, y mucho menos si se produce una mezcla de sustancias". Añadió que "cuando uno habla de abstinencia, se refiere a quien es adicto a una o varias sustancias y necesita un consumo continuado de ella. Pero no siente abstinencia quien realiza un consumo esporádico".

En opinión de este experto, "lo que hace el Constitucional es cortar por lo sano, para utilizar estas pruebas y sus consecuencias como medida disuasoria para que no conduzca tanto el consumidor habitual como el esporádico".