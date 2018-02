El presunto autor del crimen de Susqueda: "Soy inocente. No he hecho nada"

El detenido como presunto autor del doble crimen del pantano de Susqueda (Girona) ha asegurado este martes que no es culpable de los hechos por los que es investigado: "Soy inocente. No he hecho nada".

Así se ha expresado a gritos al entrar en uno de los domicilios de Anglès (Girona) que los Mossos d'Esquadra están registrando en el marco de la investigación.

Los Mossos detuvieron el lunes por la mañana a Jordi M.G., de 60 años y vecino de Anglès (Girona), por las muertes de Paula M.P. y Marc H.L. y no tienen "ninguna duda de la autoría" aunque su condición ahora es de presunto autor, aseguraron en declaraciones a los medios.

En agosto de 2017 desaparecieron dos jóvenes de Cabrils y Arenys de Munt (Barcelona) cuando habían ido a practicar kayak al pantano de Susqueda, y fueron hallados muertos en el mismo lugar un mes después.

El detenido por este crimen ya fue condenado a 15 años de prisión por la Audiencia de Girona el año 2000 por asesinar a su exmujer y fue puesto en libertad tras pasar unos 12 años encarcelado.