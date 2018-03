Afronta seis años de internamiento por violar dos veces a una joven en Avilés

Una joven del barrio de La Carriona de Avilés sostiene que fue violada hasta en dos ocasiones por un adolescente de etnia gitana en el verano de 2016. El joven, D. G. J., que tenía 17 años en la época de la denuncia, indica por su parte que las relaciones fueron consentidas. El Juzgado de Menores absolvió al acusado hace unos meses, al considerar poco fiable el relato de la denunciante, pero ahora la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, con sede en Oviedo, revisará el caso en una vista convocada para esta mañana.

La acusación particular, ejercida por la víctima, reclama hasta seis años de internamiento para el joven, mientras que el ministerio público, que no presentó recurso de apelación tras la absolución dictada por el Juzgado de Menores, viene pidiendo por su parte tres años en régimen cerrado. La defensa, a cargo del letrado José García-Ovies Sarandeses, considera que el testimonio de la mujer no se sostiene, por lo que sigue manteniendo la libre absolución.

La joven que denunció los hechos, de 21 años, y el presunto violador se conocían previamente y mantenían al parecer una relación de amistad. La denunciante residía sola en una vivienda del barrio de La Carriona. Todo indica que ambos estaban inmersos en el mundillo del consumo de drogas.

Según la mujer, después de haber discutido con los hermanos del joven, éste acudió a su casa en dos ocasiones, forzándola a mantener relaciones sexuales con penetración. Los dos episodios se produjeron con dos días de separación, según la denuncia presentada por la mujer.

El juez de Menores consideró el relato de la joven poco creíble. En primer lugar estaba el hecho de que no hubiese denunciado la primera de las agresiones sexuales nada más haberse producido. Por otro lado, tras ese primer episodio, había vuelto a franquear la entrada a la vivienda al menor, lo que propició la segunda agresión sexual.

La mujer sostuvo en el juicio que estaba atemorizada tanto por el joven como por la familia de éste, motivo por el que fue incapaz de oponer resistencia. Pero la defensa también puso en duda ese sentimiento de temor, al considerar que podía haberse marchado de la vivienda y refugiarse en la de su madre. A pesar de haber sido agredida sexualmente, sostuvo el letrado, siguió residiendo en la vivienda.

Según incidió la defensa en el juicio, la mujer regresó al mismo piso de La Carriona poco después de haber presentado la denuncia, lo que en su opinión no se compadecía con el estado de terror que aseguraba haber sufrido. El menor, por su parte, siempre mantuvo que ambos tenían una relación afectiva y que en las dos ocasiones habían mantenido relaciones sexuales de forma libre. No obstante, tampoco ha dado una explicación cabal a los motivos que empujaron a la mujer a presentar la denuncia contra él.

La defensa no sólo niega los hechos denunciados, sino que estima que no debería haberse admitido a trámite el recurso de apelación, ya que la legislación de Menores niega esa posibilidad. Será una de las cuestiones que plantee ante los magistrados en la vista de apelación prevista para esta mañana en la Sección Segunda de la Audiencia. Una vista que, por otro lado, no tendría por qué celebrarse, aunque en este caso fue solicitada por la acusación particular.

Segundo caso

Es el segundo caso de violación por parte de un menor que se juzga en Oviedo en los últimos días. El pasado día 13, un joven gijonés aceptó su cuarta condena por agresión sexual, en esta ocasión por unos hechos cometidos cuando tenía 17 años. El juez de Menores le impuso un año de prisión. El joven, que ahora es mayor de edad, había sido condenado previamente a tres años de prisión por otras tres agresiones sexuales cometidas también en Gijón en el curso de tres días. El juez de Menores también le impuso el pago de una indemnización de 1.500 euros a la víctima, una mujer de 43 años que fue asaltada cuando se disponía a entrar en el portal de su casa, en plena madrugada.