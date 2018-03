La Guardia Civil advierte de un bulo de Whatsapp sobre "secuestros" en Asturias

Las mujeres desaparecidas en Asturias en las últimas días están "desparecidas (no secuestradas)" puntualiza la Guardia Civil a través de su perfil de la red social Twitter, a raíz de un bulo que cirula por Whatsapp estos días.



En el mensaje, se alerta de la existencia de varios hombres de unos 40 años que se hacen pasar por policías para parar a las mujeres que circulan solas en sus vehículos. "Las hacen salir del coche diciéndoles que tienen que hacer una especie de control y las meten en un coche", relata el contenido del Whatsapp. Al final de mensaje se ruega la máxima difusión porque "ya hay tres desparecidas en Asturias".



La Guardia Civil sostiene que este tipo de mensajes aprovechan la circunstancia para difundir "psicosis de secuestro". Pero puntualiza que la mujeres están desaparecidas y no se trata, en ningún caso, de un secuestro.



Tanto Policía como Guardia Civil han asegurado que la desaparición de Lorena Torre, Concepción Barbeira y Paz Fernández no están relacionadas. De las investigaciones para seguir el rastro de las tres extraviadas en los últimos días en Navia, Castrillón y Gijón no se deduce ninguna relación ni móvil delictivo y, según fuentes de la Delegación del Gobierno en Asturias, tampoco se ha hallado ningún indicio "que haga sospechar que sus desapariciones hayan sido forzadas y no voluntarias".







Aquí los #TontosDelBulo difundiendo psicosis de secuestro, esta vez en #Asturias, aprovechando la coincidencia de varias personas desaparecidas (no secuestradas)



El contenido del #WhatsApp es #FALSO



Atiende a fuentes oficiales y vive sin temor pic.twitter.com/I46ULJJWzX — Guardia Civil (@guardiacivil) 5 de marzo de 2018