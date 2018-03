Ana Julia Quezada y los ocho componentes de la psicopatía

Me preguntan mis alumnos cómo puede una persona mostrarse tan tranquila ante los medios durante días, habiendo cometido un asesinato tan vil como es dar muerte a un pequeñín de ocho años.

Los informes forenses determinarán si Ana Julia presenta psicopatía o no. Pero desde aquí, voy a analizar algunos detalles de su comportamiento a la vez que enumero los ocho componentes que caracterizan a un psicópata (Lilienfeld y Andrews, 1990).



1-Egocentrismo maquiavélico



"Mira por los intereses propios antes que por los ajenos".

En este caso, huelga decir que se cumple, ya que la agresión y muerte del pequeño parece ser instrumental, es decir, un medio para conseguir su objetivo: tener la atención exclusiva de su pareja, Ángel Ruiz, padre del pequeño.

En este sentido, muy posiblemente considerara a su pareja como una posesión y al pequeño Gabriel como una amenaza a esa posesión. Es reveladora la forma en que busca el contacto físico y visual con su pareja. En esto, tiene mucho que ver la interesante teoría de Lymann y Scott sobre los territorios. En esa teoría, hicieron una clasificación, en la que hablaron de los territorios primarios. Son aquellos espacios, ideas, objetos o personas que consideramos de nuestra propiedad y nos referimos a ellos con pronombres posesivos (mi, mis,..). Hablaron también de diferentes formas en las que las personas se introducen en los territorios de los demás. Una de esas formas es la invasión; es decir, entrar en el territorio de otra persona cambiándolo para objetivos propios, de manera que se modifica su estado o territorio. Cuando Ángel, pareja de Ana Julia y padre del pequeño Gabriel, estaba con su hijo, a ojos de Ana Julia, su territorio primario estaba siendo invadido por Gabriel, modificando su función de pareja amorosa y convirtiendo su función en la de padre. Estos autores explican que una de las formas de defender el territorio es a través de la lucha contra el invasor. Esto es lo que hizo la asesina confesa del pequeño.

EP

2-Potencia social



"Encanto y capacidad de influir sobre los demás".

La hija del que fue su pareja en Burgos la describe como una mujer muy simpática en un principio. La forma en que se dirige a los periodistas, con un lenguaje cariñoso incluso, revela lo encantadora que podía ser.



3-Frialdad afectiva



"Ausencia de sentimientos de culpa, insensibilidad y crueldad".

Queda más que patente, ya que es capaz de estar durante doce días manteniendo una farsa, simulando una tristeza que no sentía. Ahora que estamos viendo más imágenes de ella, podemos apreciar que la expresión facial que pretende ser de tristeza no es auténtica sino simulada.

Cuando la tristeza es auténtica, se produce un movimiento muy concreto en la zona de las cejas y la frente, difícilmente simulable. Actúan dos músculos, el frontalis (pars medialis), que eleva la parte interna de las cejas, y el corrugator supercilii, que hace que desciendan las cejas, tirando de ellas hacia abajo. Si bien es sencillo bajar las cejas, la elevación de la parte interna simultáneamente es muy complicada de hacer, y Ana Julia no supo fingir bien. En la fotografía, podemos apreciar que simula la tristeza con un descenso de las cejas, pero no hay una elevación de la parte interna de las cejas.

Everipedia.org

Por otro lado, como ha manifestado la madre en estos últimos días, ella apelaba a la sensibilidad de Ana Julia, con la esperanza de que ésta se ablandara. Sin embargo, Ana Julia se mantuvo firme en su posición. Denota crueldad, sabiendo el sufrimiento que estaba ocasionando a su alrededor, e insensibilidad ante ese sufrimiento.

Hay un detalle en la indumentaria de Ana Julia el día en que la llevaron a hacer la reconstrucción de los hechos que ahonda en su crueldad. Portaba una sudadera roja con capucha.



Ana Julia Quezada participa en la reconstrucción del crimen

Es el mismo tipo de prenda y color que portaba Gabriel el día de su asesinato.

4-Desorganización.



Esto tiene que ver con la impulsividad. Los psicópatas pueden tener un componente de impulsividad, que hace que no planifiquen y no miren más allá las consecuencias de sus actos. En este caso, detalles como la torpeza con que intentó despistar a la Guardia Civil "encontrando" ella misma la camiseta del pequeño Gabriel son un indicador de esa falta de planificación. También lo es el no esconder bien el cuerpo y tener que cambiarlo de sitio. Implica falta de planificación.



5-Ausencia de miedo



Los psicópatas no sienten ansiedad y ello hace que asuman muchos riesgos. Esto tiene un origen biológico en el bucle córtico-amigdalar. Las personas con un desorden psicopático tienen una infrarreactividad de la amígdala, que es la encargada de dar señales de alarma.

Por eso, cuando escuchamos el audio de unos instantes antes de ser detenida, en el que está en su coche, mientras transporte el cadáver del niño y se encuentra hablando por teléfono con un periodista amigo de la familia, podemos notar cómo su voz se oye tranquila y calmada.



6-Externalización de la culpa



Una de las características de los psicópatas es la falta de asunción de responsabilidades. Siempre es por culpa de los demás, nunca de ellos. Esta característica la podemos apreciar en el momento de la detención por parte de la Guardia Civil. "yo no he sido, yo he cogido el coche esta mañana". Y también la apreciamos en la confesión que ha hecho hace unas horas tan solo. "Discutimos y le di un mal golpe". Hay una voluntad de minimizar el hecho, de "echar balones fuera" en el sentido de "ella no quería, fueron las circunstancias".



7-Disconformidad impulsiva

Es característico de las personas psicópatas la ausencia de preocupación por las normas. Esto se refiere a las normas legales. Pero también se puede referir a las normas sociales. Esto, evidentemente, queda patente en la comisión del delito. Pero también podemos apreciarlo en hechos pasados (pasado de denuncias por estafa, operación de cirugía estética mientras su anterior pareja estaba agonizando dos días antes de su muerte, así apropiación de dinero y joyas,?).



8-Inmunidad emocional



Es lo que coloquialmente podríamos llamar "sangre fría". Esta característica queda patente a lo largo de todos estos días, aguantando con tranquilidad varios interrogatorios, preguntas incómodas de los periodistas acerca del hallazgo de la camiseta, y, por supuesto, en el hecho de recoger el cadáver del pequeño después de doce días, meterlo en el maletero del coche, y conducir hablando incluso con el periodista amigo de la familia.

Dicho esto, mi sentido pésame a la familia. No tengo palabras de consuelo.

Análisis realizado por Sonia El Hakim López

Analista de Conducta en la especialidad de Comportamiento No Verbal Nº 170930001 por el Criminal Profiling & Behavioral Analysis International Group



Bibliografía: