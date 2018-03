La familia del ibiense desaparecido en Costa Rica reclama ayuda a España

Ya han pasado 41 días desde que Manuel Álvarez Méndez, el ibiense afincado en Estados Unidos, desapareció en Costa Rica. Desde entonces, la policía del país centroamericano está trabajando en la recopilación de pruebas que puedan determinar qué le pudo haber pasado el 2 de febrero, cuando sus vecinos y familiares tuvieron constancia de su desaparición.

"La investigación sigue avanzando pero no hay noticias de mi hermano y ya es mucho tiempo", lamenta José Luis Álvarez. Lo único que tiene claro es que Manuel Álvarez no se ha ido del país. Explica que hay un investigador que está llevando el caso pero considera necesario que intervengan autoridades españolas. "Los investigadores no se dedican solo a este caso, hay más desapariciones en el país, por eso me gustaría pedir ayuda a España, porque mi hermano es residente en Estados Unidos pero mantiene la nacionalidad española", subraya Álvarez.

Manuel Álvarez viajó a Costa Rica el 10 de enero para intentar solucionar un problema con sus propiedades. Supuestamente unas personas estaban falsificando su firma y vendiendo sus casas, algo que no era nuevo para él, ya que hacía un año y medio que había tenido el mismo problema. La fecha de regreso a San Francisco (California), donde vive desde hace décadas, la tenía prevista para el 7 de marzo.

Después de tantos días, la esperanza se está mermando en la familia del ibiense, que desea que aparezca "sea como sea". Consideran que es demasiado tiempo para que alguien lo tenga secuestrado "pero ojalá sea así, tengo esperanza en los investigadores españoles y en que Manuel aparezca", confía su hermano.