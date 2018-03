Una mujer de Alicante finge su propio secuestro para que su marido no supiera donde estaba

La Guardia Civil ha detenido en Calpe (Alicante) a una mujer española de 23 años como presunta autora de un delito de simulación de delito. Denunció haber sido secuestrada y retenida en una casa abandonada durante todo un día.

Un hombre denunció ante la Guardia Civil de El Vergel que su mujer había desaparecido. El día anterior, ella salió de su casa por la mañana para ir a trabajar a Villajoyosa y no regresó. Intentó llamarla por teléfono, pero no daba señal. Tampoco pudo ponerse en contacto con el lugar de trabajo, porque hacía poco que había empezado y no sabía exactamente dónde era.

La Guardia Civil inició su búsqueda de inmediato, interrogando a vecinos, a personal del colegio de sus hijos, e incluso se puso en contacto con familiares de Valencia, pero nadie sabía nada.

Justo a la mañana siguiente de la denuncia de su marido, dos días después de la desaparición, la mujer acudió al cuartel de la Guardia Civil de Benissa para decir que la habían secuestrado.

La mujer declaró que el mismo día de su desaparición, cuando terminó su jornada laboral, mientras esperaba en la parada de autobús se le acercó un vehículo todoterreno blanco, con tres hombres en su interior, y la obligaron a meterse dentro.

Después la trasladaron hasta una casa de piedra en un descampado, le quitaron el bolso, y le obligaron a beberse un vaso de agua que contenía alguna droga que la hizo adormecer. Al día siguiente se despertó y esos hombres la volvieron a montar en el coche, abandonándola en una carretera de La Vila Joiosa. Ella deambuló como pudo hasta llegar a la parada de autobús, y regresó a su casa.

También comentó a los agentes que todavía estaba un poco mareada, y con dolor de cabeza, a causa de lo que le habían obligado a beber. No recordaba nada de lo que había sucedido en el transcurso de las horas que estuvo en la casa de piedra.

Lo primero que hizo la Guardia Civil, fue trasladarla al hospital para que los facultativos le realizaran una exploración, y le tomaran muestras para comprobar si había existido alguna agresión sexual, o si había sido drogada.

Las pruebas realizadas no mostraron, en un principio, indicios de que hubiera sufrido agresión alguna, y tampoco se hallaron sustancias que indicaron que había sido drogada, sin embargo, la Guardia Civil continuó con las indagaciones, reconociendo la zona donde dijo que había sido secuestrada, tomando declaración a nuevos testigos, para poder esclarecer lo sucedido.



Marcha voluntaria



La investigación de la Guardia Civil ha revelado que, al parecer, esta mujer se había marchado con unos amigos, voluntariamente, y la salida se alargó durante dos días, por lo que ideó la historia del secuestro para que su marido no supiera lo que en realidad había pasado.

La simulación de delito es un delito incluido en el artículo 456 del Código Penal, por este motivo, la Guardia Civil de Calp ha procedido a la detención de esta mujer de 23 años, como presunta autora de un delito de simulación de delito, al fingir su propio secuestro y una detención ilegal.

La autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad, con la obligación de comparecer en el juzgado, pudiendo ser sancionada hasta con pena de prisión de seis meses a dos años.

En este caso, han estado trabajando durante nueve días cerca de una decena de agentes, preguntando a testigos por las áreas de Vergel, Benissa, Calp, La Vila y Valencia, realizando inspecciones oculares, y numerosos desplazamientos, por los lugares donde habían ocurrido los hechos para esclarecer un delito tan grave como lo es el secuestro de una persona, que finalmente resultó ser fruto de una invención.