Un guarda expedientado por acusar a sus compañeros de gustarles "el gatillo"

Caras le pueden a salir al guarda del Principado Xurde Gayol, de Coaña, las declaraciones que ofreció el año pasado ante la cámara de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), en las que acusa a sus compañeros de gustarles "tirar de gatillo" y a los ganaderos de Asturias de hacer negocio con los daños de los animales salvajes.

"Muchos ganaderos compran potros baratos, los traen y los sueltan con cuatro o cinco meses en las sierras sin su madre o el macho que defiende la manada. El lobo ahí se ceba, pero el negocio es redondo. Compran los potros por 50 euros y aquí pueden alcanzar los 300 o así", asegura Gayol en el vídeo, vestido con su traje de trabajo.

El Principado le ha abierto un expediente que puede derivar en una sanción que le deje suspendido de empleo y sueldo durante varias semanas. En el vídeo, Xurde Gayol, que trabajaba por aquel entonces en la zona de Navia, dice que "el lobo es un animal conflictivo porque lógicamente no come hierba y mata ganado y también especies cinegéticas. Tiene por un lado a los ganaderos y por otro a los cazadores, que, según ellos, el lobo les mata la caza; la administración tiene mucho miedo a esos grupos de presión: tanto de cazadores como de ganaderos". Prosigue su discurso asegurando que "una cosa que hace la administración son controles del lobo: siempre hay unos guardas que les gusta el gatillo". Sobre los ganaderos también añade que "sueltan camiones y camiones de ganado en el monte",. El guarda lanza después su propuesta, "hay que hacer controles porque no se está atacando al verdadero problema y está peligrando una especie".

Los grupos ecologistas han salido en defensa del guarda, aseguran que sus declaraciones fueron hechas fuera del horario de trabajo y en pleno derecho de su libertad de expresión.