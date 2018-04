Hallan la caña de pescar del desaparecido en Cangas del Narcea

Continúa la intensa búsqueda de Onésimo González, de casa Anisino, vecino del pueblo de Llano, en Cangas del Narcea. Los lugareños calculan que hace unos doce días aproximadamente que no lo ven pasear por la localidad, pero no fue hasta el pasado viernes cuando lo pusieron en conocimiento de los cuerpos de seguridad, que iniciaron la búsqueda. El hermano del hombre, que vive en la misma casa, no denunció su desaparición.

Durante todo el fin de semana se estuvo peinando el río Narcea hasta el embalse de Pilotuerto sin resultados ni pistas sobre el paradero del desaparecido, de 43 años. Ayer por la tarde, se decidió intensificar la búsqueda en la zona más cercana a Llano, en el tramo del río que baja de la población a Cangas del Narcea, un trayecto de poco más de tres kilómetros de distancia.

De hecho, se halló la caña de pescar de Onésimo González a unos 300 metros de su vivienda. El hermano del desaparecido aseguró a los vecinos que la última vez lo vio pescando.

A las patrullas territoriales de seguridad ciudadana de la Guardia Civil se sumó también en la tarde de ayer el helicóptero, que por la mañana, dadas las malas condiciones del tiempo, no había podido despegar. Y esta mañana también han acudido al dispositivo de búsqueda los buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), que además de adentrarse en el río en la zona de Llano también lo hará en los embalses de Pilotuerto y Calabazos, en Tineo.

Igualmente, los vecinos de la zona se han movilizado y, a partir de las 15 horas, tienen previsto hacer una batida por el río.