Herido grave un hombre de 46 años al despeñarse por un acantilado en Navia

Un hombre de 46 años resultó ayer herido de gravedad tras despeñarse con su coche por un acantilado de unos 25 metros de altura, en la zona del Monolito, en las inmediaciones de la playa de Navia. El accidentado sufrió un politraumatismo de pronóstico grave y fue trasladado de urgencia al Hospital de Jarrio, y posteriormente al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), para ser tratado de sus lesiones. Todo apunta a que la causa del accidente pudo ser un despiste.

"No sé cómo llegué hasta aquí", dijo la víctima a sus rescatadores cuando lograron acceder hasta el lugar donde quedó volcado el vehículo. Según fuentes de Protección Civil, el herido es un vecino de Coaña que conducía un todoterreno modelo Suzuki Santana. A las cuatro y cuarto de la tarde, un particular que estaba en la zona dio aviso a los servicios de emergencia, a través del 112. En la llamada indicó que estaba viendo un coche volcado, con las ruedas hacia arriba, en la zona del acantilado. No veía a nadie salir del coche. El agua no llegaba al vehículo, pero no había acceso rodado hasta el todoterreno.

El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias movilizó al SAMU, al helicóptero medicalizado de Bomberos de Asturias, una dotación de bomberos con base en el parque de Valdés y comunicó lo sucedido a la Guardia Civil y a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Navia. Fue un miembro de este último cuerpo el que primero accedió al herido: "Al principio hablaba; tenía heridas en la cabeza y dolores por todo el cuerpo. Estuvimos con él hasta que bajó el médico y se produjo el rescate", explica Luis Manuel Martínez, coordinador del Protección Civil en Navia.

El hombre fue evacuado en camilla por la aeronave, que lo transportó hasta centro hospitalario. El helicóptero también devolvió a tierra al equipo de rescate implicado en la operación.

El suceso causó una gran expectación, al tratarse de una zona muy transitada por vecinos y visitantes, sobre todo en días de sol.