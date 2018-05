Emotiva despedida a la joven de 17 años fallecida en un accidente de tráfico en Blimea

La iglesia parroquial de Santa María de Pola de Laviana se ha quedado pequeña para despedir a Marta Pérez Alonso, la menor de 17 años que falleció ayer en un accidente de tráfico en Bilmea. Su fallecimiento ha sido un tremendo golpe para sus padres, sus dos hermanos y el resto de familiares, que no tenían lágrimas suficientes para expresar su dolor. No sólo ellos, los vecinos, amigos y conocidos de la joven no podían esconder la consternación que ha causado la muerte de la joven.





"Es el momento mas duro desde que soy sacerdote", ha expresado el párroco que ha oficiado el funeral. "Causa una angustia inacabable aunar la juventud con la muerte. Nuestro ser se rebela, estamos desprovistos de respuestas", ha señalado.

La fallecida, natural de Laviana, regresaba de celebrar la victoria del Real Madrid en un establecimiento hostelero de Pola de Laviana junto a cuatro amigos,. La joven falleció tras la colisión y el resto de los ocupantes, al igual que el conductor del otro vehículo siniestrado.

Las causas del accidente que se apuntan desde el servicio de Emergencias 112 Asturias son "una velocidad inadecuada para el trazado y las condiciones de la vía, mojada por las lluvias". El conductor del vehículo en el que viajaba la joven dio positivo en el control de alcoholemia al que fue sometido por los agentes de atestados de la Guardia Civil de Tráfico. Según fuentes cercanas, el resultado de esa prueba habría sido de 0,27 miligramos de etanol por litro de aire espirado, cuando el límite para conductores veteranos es de 0,25 y de 0,15 para los noveles, como es el caso.

Al perder el control del coche, intentó una acción evasiva con un volantazo hacia la derecha y posteriormente hacia la izquierda, que provocó la colisión con el otro vehículo y el fallecimiento de la ocupante de la plaza del copiloto, el asiento delantero derecho. El estado húmedo de la carretera, unido posiblemente al exceso de velocidad y a la impericia del conductor se conjugaron para consumar la tragedia.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia. El propio Consejo de la Infancia y la Adolescencia publicó en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje: "Hay cosas que nunca pensaríamos que escribiríamos en esta página. Desgraciadamente, una consejera municipal, Marta, falleció ayer en un terrible accidente de tráfico. Queremos trasladarle nuestro más afectuoso pésame a sus padres, a Laura y Diego, sus hermanos (que también fueron consejeros municipales), familiares y amigos. Que en paz descanses, Marta, nunca te olvidaremos".

El mensaje recibió numerosos comentarios de pésame, entre ellos algunos de otros órganos similares de diferentes municipios asturianos.

La joven fallecida cursaba estudios de enseñanza secundaria en el colegio María Inmaculada de Pola de Laviana. Otros chicos implicados en el siniestro estudiaban en el IES Jerónimo González de Sama y La Quintana de Ciaño.