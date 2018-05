Polémica por el vídeo de la actuación de un policía en Gijón dando porrazos

Una grabación en vídeo de una intervención policial en Gijón se difundió durante este pasado fin de semana de forma masiva por los móviles de toda Asturias. En las imágenes, tomadas el sábado, día 26, en una zona de ocio nocturno próxima a Poniente, se ve cómo un policía, con la defensa en la mano, disuade a porrazos a un joven que no le hace caso en ningún momento.



Fuentes de la Comisaría de Gijón, argumentan que el vídeo es "un fragmento" de una actuación "mucho más larga" en el que se trata de que tres jóvenes, dos hombres y una mujer en un apreciable y notable estado de embriaguez, abandonen la zona de acceso restringido en la que estaban, en Motornáutica.



Una indicación de un agente de la autoridad que los tres implicados desobedecen de forma reiterada y contumaz. Además, los tres implicados "ya venían de un bar cercano donde al parecer habían participado en una pelea". Luego, la mujer se agarró a las puertas del coche y se negó a soltarlas, por lo que resultó detenida por desobediencia. "Uno de sus acompañantes, una vez más, se encara con los agentes, resistiéndose de forma pasiva a la actuación", explican fuentes policiales.



No obstante, y aunque no hay dudas de la naturaleza de esta intervención, la Comisaría gijonesa ha iniciado una investigación de carácter reservado para comprobar los hechos ocurridos, según indican fuentes policiales.





Ayer en Gijon, los fascistas de uniforme estaban sueltos. pic.twitter.com/3c58YDyoyB — Se sensato (@sesensato1) 27 de mayo de 2018

Ésta es la respuesta de la Comisaría, que ha iniciado una investigación interna

"La Comisaría de la Policía Nacional de Gijón ha iniciado una investigación de carácter reservado para comprobar los hechos sucedidos en la madrugada del día 26 en la zona de Motornáutica en Gijón. La actuación policial fue grabada y el vídeo circula por redes sociales. En ella se observa que tres personas, dos hombres y una mujer se encuentran en una zona de acceso restringido, en estado ebrio y desobedecen reiteradamente las indicaciones de los agentes para que abandonen ese recinto.La grabación es un fragmento de la actuación policial que es mucho más larga y en la que los agentes hablan e insisten en numerosas ocasiones para que esas personas se vayan de ese lugar donde no se puede permanecer.Estos ciudadanos ya venían de un bar cercano donde al parecer habían participado en una pelea y pese a los constantes intentos para que abandonasen la zona de forma voluntaria, no atendieron las órdenes de los policías. Incluso la mujer se agarró a las puertas del coche y se negó a soltarlas, por lo que es detenida por desobediencia. Uno de sus acompañantes una vez más se encara con los agentes, resistiéndose de forma pasiva a la actuación y ese es momento que se extracta en el intervalo de imágenes que se observa en el vídeo.Para el esclarecimiento completo de estos hechos y depuración de posibles responsabilidades se ha iniciado una información reservada a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Comisaría de Gijón que realizaron esta intervención policial en la zona de ocio donde prestaban sus servicios en servicio preventivo".