Investigan a la madre del bebé muerto en Tenerife y detienen a su pareja

La Guardia Civil ha abierto diligencias contra la madre del bebé de cinco meses fallecido el pasado domingo en el municipio tinerfeño de La Matanza, un caso por el que el compañero sentimental de la mujer ha sido detenido. Según un portavoz del Instituto Armado, el varón arrestado no es el padre biológico de la pequeña y fue localizado ayer en el mismo edificio en el que se encuentra el domicilio familiar, donde falleció el menor, y en el que también residen varios familiares del detenido.

El informe de la autopsia que le fue practicada al cuerpo en el Instituto de Medicina Legal no es concluyente en cuanto a la determinación de las causas de la muerte y por esta razón los agentes han abierto nuevas líneas de investigación que han desembocado en el arresto de la pareja de la madre y en la apertura de diligencias contra ésta, aunque fuentes de la Guardia Civil no han aclarado los motivos. Afirman que la investigación sigue abierta y aseguran que no se descarta ninguna hipótesis.

La Policía Nacional, por otro lado, ha detenido en Manacor (Mallorca) a los padres de un bebé de dos meses como presuntos autores de un delito de malos tratos en el ámbito familiar. El niño presenta lesiones compatibles con mordeduras humanas. Según la Jefatura Superior de Baleares, el menor ingresó en la unidad de urgencias pediátricas del hospital de Manacor, adonde su madre le había llevado para curarle de varios hematomas que presentaba en el cuerpo, y los médicos que le atendieron activaron el protocolo de malos tratos al observar los múltiples hematomas que presentaba el menor, compatibles con posibles golpes y mordeduras. Ninguno de los progenitores pudo aportar una explicación de los hechos, por lo que la Policía les detuvo.