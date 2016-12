Malestar en el PSOE por unos décimos que no se repartieron entre todos

El premio de la Lotería de Navidad que recayó este jueves en la sede socialista de Ferraz está generando malestar entre los empleados del PSOE, ya que los décimos con el Gordo eran regalados y no se habían repartido entre todos los trabajadores.

Según confirmaron a "Europa Press" fuentes socialistas, los cinco décimos con el número 66.513 que llegaron a Ferraz habían sido regalados por la administración del Paseo de la Esperanza, donde se había comprado el número "oficial" que juega el PSOE, que suele terminar en 4 para seguir la tradición que marcó el que fuera su presidente muchos años, Ramón Rubial.

Sin embargo, según estas fuentes, dos de esos décimos se repartieron en participaciones, no en toda la casa, y otros tres se los quedaron tres trabajadores de administración, entre ellos el gerente del partido, Goyo Martínez. Así, y después de los primeros momentos de alegría por el premio, que fue anunciado incluso en las redes sociales por el PSOE, se ha generado un profundo malestar entre los trabajadores del partido y, en particular, del área de administración. Algunas de estas personas se preguntan por qué si estos décimos eran regalados como agradecimiento por la compra de un número entero no se repartieron entre todos.

En un primer momento, fuentes de Ferraz explicaron que los agraciados eran todos trabajadores de la casa y entre ellos no había ningún dirigente político. "Un gran final para un año difícil", fue su anuncio en la red social Twitter.