Otra vez la cuenca del Navia

Hace un par de meses, a través de este medio, escribí una carta sobre la cuenca del Navia en la que ponía de manifiesto, entre otras cosas, el abandono, la desidia y el desinterés del Gobierno del Principado hacia la carretera AS-12 Navia-Grandas de Salime.

Se han aprobado recientemente los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2017, publicados en el BOPA del día 31 de diciembre de 2016, y no se observa partida alguna para esta vía, ya no un proyecto serio, riguroso y con dotación presupuestaria para su adecentamiento, como debería ser, sino ni siquiera para un "parcheo".

Hay tropecientos millones para Somiedo, otros tantos para el plan del Suroccidente, los municipios de costa, etcétera, lo que me parece bien, pero, ¿y la cuenca del Navia?

Para abundar más en el asunto, esto ya viene de lejos. No es de recibo en un país serio que en el proyecto de la Autovía del Cantábrico a su paso por Navia no se contemplara el enlace con la carretera AS-12 Navia-Grandas de Salime. Es penoso. A lo mejor al ministro de Fomento de aquel entonces, que era de Asturias y de todos conocido, no le interesaba nada la cuenca alta del Navia. Decía aquel alcalde de Navia que los de la parte alta de la cuenca no sabíamos si subíamos o bajábamos. Lo sabemos muy bien, nosotros siempre bajamos a Navia y a Jarrio. A lo mejor no les venía mal a ellos subir un poco más a la zona alta, tomar aire y culturizarse.

En fin, yo sigo reivindicando estas cosas para esta zona del Noroccidente, completamente abandonada, por la que seguiremos luchando aunque en el Principado no se enteren de que existimos.

Espero que alguien me apoye en éstas tan justas peticiones.