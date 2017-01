Faltas de asistencia y de ortografía

Susana Díaz Pacheco, presidenta de Andalucía y secretaria general del Partido Socialista de Andalucía, le indica algo con el índice (valga la redundancia) a Javier Fernández Fernández, presidente del Principado, secretario general de la FSA y presidente de la comisión gestora del PSOE, que repasa unos papeles. Sin oírlo, podemos asegurar que no es algo del tipo "mete ahí una cita de Borges, que siempre gusta mucho". El presidente de la gestora tiene muy contentos a los periodistas más ilustrados de Madrid con sus discursos, no sólo por las citas sino por esa elocuencia bien medida que suena a Castelar entre tanto eructo intelectual, político, cultural y oratorio como se oye. Javier Fernández escribe mejor que Carles Puigdemont Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya, quien en una carta a Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España, comete tres faltas de ortografía en tres párrafos sembrados de comas. A ver: dice "remetimos" por "remitimos" como si en vez de a un balance se refiriera a una sábana. Se salta un "de" en un de qué ("es fácil llegar a la conclusión que") y cae en "queísmo" por huir del "dequeísmo". Al final, aparta parte de "aparte" y los convierte en "a parte". Las faltas de ortografía se sumaban a la falta verdaderamente importante, la de asistencia a la Conferencia de Presidentes, en la que Susana indica con su índice a Javier, a la que no acudieron los de Cataluña y el País Vasco, evocando la conferencia de París sobre el conflicto israelí-palestino de la pasada semana, a la que no acudieron ni israelíes ni palestinos. Eso sí, sesenta países asistentes instaron a que retomaran el diálogo por la paz.