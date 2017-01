¿Por qué juegan con nuestros hijos?

Señor consejero de Educación: ¿Usted se da cuenta de que está jugando con todos los alumnos que cursan este año 2º de Bachillerato? A estas alturas del curso todavía no saben cómo va a ser el examen de la PAU, el nuevo EBAU. Si va a ser tipo test o de desarrollar, como es habitual. No saben el temario de historia: si será como estos años de atrás, a partir de Napoleón, o si será ampliado ¡nada menos que desde la prehistoria! Si podrán examinarse de Filosofía, asignatura obligatoria pero que para el examen pasa a ser exclusiva de la opción de Humanidades. En lengua y literatura tampoco tienen definido el temario, y siguen sin saber los libros de lectura obligatoria, ¿A qué esperan para definirlo? Señores de la Consejería, por si no tienen hijos o al menos no todavía en edad de Bachiller, les informo de que este curso es siempre de una tensión especial por parte tanto de profesores como de alumnos, porque estos se juegan en Bachiller el entrar o no en la Facultad o Universidad que escojan, por la nota de corte y acceso. Pues bien, como digo, a estas alturas del curso todavía no saben ni de qué van a examinarse. ¿Les parece justo? Por favor, piensen en sus alumnos y si no son capaces de ponerse de acuerdo entre ustedes, determinen este año como de transición a la nueva ley y dejen las cosas como estaban. A cinco meses del examen todavía no saben cómo va a ser. Les repito, ¿les parece justo? Va a ser verdad el dicho "unos por otros, la casa sin barrer".