Pedro Sánchez entre su discurso y las bromas del Dakar

El ex secretario general del PSOE, Pedro Sánchez Castejón, anda de lo más atareado como cuenta a través de la red social Twitter. Tiene tiempo para preparar su discurso de Sevilla, como comentó el pasado lunes, cuando colgó una foto de su ordenador personal rodeado de libros sobre política al tiempo que pedía aportaciones a su casi medio millón de seguidores. Y también encuentra hueco para responder a un titular de la publicación humorística "El Mundo Today", que bromeaba con que "Pedro Sánchez gana el Dakar sin querer mientras buscaba apoyos en el PSOE con su coche". El ex secretario general se lo tomó con talante y envió ese titular al aventurero leonés Jesús González Calleja, en clave también de humor, diciéndole "por si no lo sabías, te ha salido un duro competidor". De momento, no consta que haya enviado mensajes similares a Patxi López Álvarez o Susana Díaz Pacheco.