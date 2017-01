Rajoy ayuda a todos menos a Aznar

Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno, elogió a Javier Fernández Fernández, presidente del Principado y de la gestora del PSOE, pero no lo hizo con mala intención y quiso dejarlo bien claro, al principio y la final: "A lo mejor no le hago un favor, pero tengo buena opinión. Me parece un hombre sensato y razonable. Pero sin ánimo de fastidiar". Los elogios habrán hecho disfrutar a las muchas cabezas de Podemos, empezando en Madrid por Pablo Iglesias Turrión, secretario general de la formación morada, y llegando a León, a Emilio León Suárez, portavoz del partido de los círculos en la Junta General del Principado. Dentro del PSOE, también han sido bien acogidos los elogios, que son apoyos que se lleva Pedro Sánchez Pérez-Castejón, ex secretario general del partido, a su reaparición en Dos Hermanas (Sevilla) para pulsar sus posibilidades de regresar a la cúpula del partido. Así funcionan las cosas: cuando Mariano elogia a Javier por lo bien que se llevan, beneficia a Pedro, con el que tan mal se llevaba.

¡Qué vas a hacer, oyesh! A veces el silencio también perjudica. En el mismo foro, decidió no valorar las últimas intervenciones de José María Aznar López, que fue presidente del Gobierno y del PP y es presidente del think tank independiente y neoliberal FAES, quien no para de alertar sobre el riesgo de desvertebración que sufre España. Rajoy ve un 2017 más despejado, pero "no exento de nubarrones" que tendrá que explicarnos Mónica López Moyano, la mujer del tiempo de TVE.