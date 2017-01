El último café de La Tacita

A Félix Richard, in memoriam

A pocas horas de despedir el año pasado, esa tacita que aún humeaba de vez en cuando se apagó. Y Félix se fue a su estrella. Allá arriba, el firmamento brilla más. Sin embargo, ese calorcito que recibíamos y nos regocijaba cuando leíamos ese "Primer café" ya no nos templa el alma. Falta algo. Permíteme hoy hacer acopio de tus mensajes, sentimientos y palabras para dedicarte esta última Tacita a ti. Este café es para ti.

Con la que está cayendo, querido Félix, vas tú y decides que tu próxima tarea será contemplar desde ese brillo estelar los líos en los que nos metemos aquí en la Tierra. No tengo duda alguna de que también lo disfrutarás, seguirás sonriendo y tocarás el corazón de cuantos te quisieron (te quisimos). ¿Cómo? Pues en esos recuerdos familiares en los que tus nietos recordarán cómo se subían a tus rodillas y te decían Teté, en esos paseos en barca que tanto disfrutabas, en esa pareja de palomas que vemos arrullarse, en un abrazo compartido, en un instante de paz en el alma...

Uno de tus recordatorios iniciales fue: "Todo lo que se escribe está dentro de nosotros". De Pascal. Efectivamente, cómo si no ibas a destilar tanto cariño y sencillez. Y también escribiste: "Nosotros amamos, amaremos a nuestra gente con toda el alma mientras vivamos y después también desde la estrella que nos está esperando. Sí, desde allí también".

Estoy completamente de acuerdo contigo. Desde el instante en que me enteré de tu partida, me quedé como contenida. Creo que ésa es la palabra. Los sentimientos de pérdida, de despedida estaban ahí, no obstante, estaban encerrados. Muy pronto me vino a la mente y al corazón prepararte un café a ti, un poco como reconocimiento a todos los que tú nos preparaste, y desde ese momento esa certeza me proporcionó paz. Y hasta hoy no vieron luz estas palabras. Pasaron unos cuantos días. Pero, ¿sabes qué?, en cuanto tecleé las primeras palabras, esa contención al fin se liberó. Nada como dejar hablar al corazón. ¿Por qué no lo escucharemos más?

Te vamos a echar de menos. Mi oración también subió por ti. ¿Quisiste empezar el año en una dicha eterna? Ay, cómo eres. Despedida y cierre, querido amigo. Ay, los amigos. Jolines, te vamos a echar de menos.

Te seguimos queriendo. Érase una vez.