Que llueva, que llueva, para que baje el recibo de la luz

El recibo de la luz va a bajar porque va a llover y a hacer viento. No lo dice este humilde plumilla. No se atrevería. Ha sido el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que ha razonado que por esas condiciones climatológicas su Gobierno va a dejar como está el mercado eléctrico mayorista. No hace falta reformar nada, por mucho que diga la oposición en el Congreso de los Diputados, que ha solicitado una auditoría de los costes incluidos en la tarifa eléctrica y un pacto de Estado para frenar la subida del recibo de la luz. ¿Para qué? Si es invierno y lo suyo es que llueva, haga viento y nieve, lo que solucionará todos los problemas porque permitirá utilizar las centrales hidroeléctricas y los parques eólicos, que generan la electricidad más barata.

Si el presidente del Gobierno razona así, no va a ser el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, el que diga lo contrario. Es más, afirmó que las puntas de precios "van a remitir". Es más, incidió en que los precios mayoristas "han bajado bastante en dos días" y que esa tendencia "va a continuar hasta normalizarse".

En buen tándem, Rajoy explicó que los precios ya han vuelto a situarse en niveles de 2015, después de que 2016 fuese excepcional de bueno porque el tiempo acompañó y el petróleo estuvo barato.

Tanto Rajoy como Nadal quieren "tranquilizar" al pueblo afirmando que en otros países europeos ha sido peor, como en Italia, Suiza, Francia y Bélgica.

Así que, por favor, que cunda la tranquilidad y no el pánico. Que el ciudadano se siente a ver las previsiones del tiempo con el recibo de la luz en la mano para ver cuándo va a llover y hacer viento para calcular cuánto se va a ahorrar. Y que las empresas paren y esperen para arrancar y producir. Paciencia.

Y si no, siempre queda la hoguera y bailar y cantar alrededor implorando a la gracia divina.