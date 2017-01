Socavones en la autopista "Y"

¿Alguien ha contado el número de socavones que hay en la autopista "Y"? Me pregunto si no sienten vergüenza los políticos que van en el séquito acompañando a los Reyes de España y a los premiados en los premios "Princesa de Asturias" en el viaje que los lleva desde el aeropuerto hasta Oviedo. Yo, además de vergüenza, siento miedo, ya que como muchos otros asturianos no me queda más remedio que transitar a diario por dicha autopista para acudir al trabajo. Como conductor ya no sabes qué es peor, si caer en el agujero o esquivarlo, ambas cosas pueden llevar inevitablemente a sufrir un accidente.