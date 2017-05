El cura José Luis Sánchez, un buen guardián

Normalmente estos años en que cada vez hay menos parejas de tambor y gaita " música del país ", cuando fallece algún miembro de este exiguo gremio, nos ponemos en contacto para darle el último adiós y rendirle un último homenaje.



El sábado al anochecer la llamada recibida por parte de un colega fue para anunciar un fallecimiento, pero en este caso el de un cura; sí, un cura, el canónigo don José Luis Sánchez Díaz, a quien conocimos en Caleao (Casu).



Las parejas de tambor y gaita, tratamos de conservar la tradición asturiana o el Oficiu de Gaiteru -versus Tamboriteru- como defendemos unos u otros.



En la variedad de facetas de este oficiu o tradición, existen diversos tipos de música, empleando las piezas adecuadas según de qué actos o eventos se trate.



Un tipo de esta música es la que se interpreta en las ceremonias religiosas, la música "sacra", que en Asturias interpreta también la pareja de tambor y gaita con motivo de las numerosas fiestas, bodas o entierros generalmente. Consiste en la interpretación de "Entroitos" (cantos de alabanza a la entrada de los celebrantes), Intermedios (algunos procedentes del barroco), Himnos, Cantos de comunión, Danzas procesionales, piezas fúnebres y el acompañamiento de algún himno local de los que se conservan en los santuarios.



Pues bien, este tipo de música en las celebraciones precisa de personas que expliquen y conserven fielmente todas sus partes o momentos, sus letras, sus significados, los protocolos en la celebración, el protocolo del "Ramu", el protocolo de la procesión; en fin, se necesitan personas que velen por el buen hacer, y valoren nuestras ancestrales costumbres y nuestros instrumentos. De ese modo se nos hace recordar que en algún tiempo la gaita fue un instrumento culto en la iglesia, y que la iglesia es universal pero que nos encontramos en Asturias.



Una de estas personas, de las pocas diría yo, era el ahora fallecido José Luis Sánchez, canónigo en Covadonga y párroco de San Justo y San Pastor en La Riera, pero en otro tiempo titular de 14, (sí, 14 parroquias) de los municipios de Casu y Sobrescobio.



En esas tierras del Alto Nalón lo conocimos, en Caleao si mal no recuerdo, y por ahí recibimos sus enseñanzas y compartimos muchos momentos. No quedaba pueblo donde ejerciera su ministerio en el que el día de la fiesta no dispusiera de "Ramu", procesión y misa de tambor y gaita. Más tarde hizo lo mismo en la parroquia de La Riera de Covadonga.



Recordaremos siempre al cura José Luis, en cuya cabeza vimos por última vez un "bonete" (el bonete del cura de Caleao), como un buen guardián de nuestras costumbres y nuestro folclore, perfectamente compatible con el ejercicio del ministerio sacerdotal, y a quien estaremos eternamente agradecidos.



Que nuestros instrumentos te acompañen, y al abrirse la puerta del cielo redoble el tambor, como tantas veces hizo al abrirse la puerta de la sacristía para salir a oficiar la misa, imponiéndose así el silencio pertinente para dar paso muchas veces a un gran orador, que gustaba de la misa cantada.