Gracias a un visionario

Aurelio Menéndez cumple 90 años, ahí es nada. Para quienes no lo sepan don Aurelio fue Ministro de Educación en el Gobierno de Adolfo Suárez y galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 1994, entre otras muchas distinciones, y hoy es una de las figuras más destacadas y respetadas dentro del mundo del Derecho. ¿Y qué? Se preguntarán ustedes. Lógico si pensamos en que muchos tenemos abuelos y abuelas nonagenarias y que a pesar de no tener galardones merecerían ser reyes o reinas de este mundo y cartas diarias al director.



Nosotros somos alumnos del Centro "Aurelio Menéndez" de San Antolín de Ibias, un centro fundado por el que hoy está de cumpleaños. Desconocemos con exactitud en qué consistieron sus reformas educativas en el año 1976, deberá aclarárnoslas en una entrevista, pero sin duda, la creación de un centro como este, demuestra valentía y compromiso con la educación y con lo rural, ambas dos bastante "descuidadas" en la actualidad . En una de sus entrevistas decía don Aurelio que Jovellanos nos daba las claves para saber qué hacer y qué no hacer con España. No sabemos si hoy en día se lee a Jovellanos, queremos creer que sí y confiamos en que, en nuestro futuro, tengamos la oportunidad de ser? simplemente felices, de ser simplemente lo que queramos ser.



Pues eso don Aurelio, que queríamos darle las gracias por nuestro centro y permitir que nuestra educación esté siendo tan enriquecedora y que podamos estar, mientras la recibimos, cerca de nuestras familias y de nuestro pueblo.



Por supuesto, también queremos felicitarle por su cumpleaños, mirar hacia atrás y ver el camino recorrido ha de ser muy gratificante y soplar 90 velas tiene que ser ¡la leche!, además de exigir un capacidad pulmonar intacta. Si tiene nietos para ser el abuelo-Rey de la casa es fantástico, le recordarán que no es un sombrero lo que está viendo, sino una boa que se ha tragado un elefante. Esto es importante que nunca se olvide.



Esperamos que siga siendo un visionario y un idealista igual que el día que planeó hacer nuestro cole, que hoy disfrute con su familia como si tuviera 9 años y no 90, un cero arriba o abajo no va a ninguna parte; que se empache con la tarta y, si fuera preciso, beba un trago de más para brindar a su salud, que se lo merece. ¡Disfrute, disfrute y disfrute! En su agenda, a día de hoy, no hay tareas pendientes.



Alumnos del colegio público de educación básica Aurelio Menéndez. San Antolín de Ibias