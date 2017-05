No hay neurocirujanos, es lo que hay

Por medio de este escrito quisiera hacer constar mi insatisfacción con respecto a la pésima atención ofrecida y que recibo actualmente por parte del servicio de Neurocirugía del HUCA.



El pasado 24/4/2017 ingresa un familiar a cargo del Servicio anteriormente nombrado, pero en otra unidad. Lo que coloquialmente es conocido como "paciente periférico". En este momento, tras la realización de las pruebas pertinentes, el médico que nos informa nos describe una situación que más tarde será errónea o contradecida por otro compañero.



El 25/4/2017 es visitada por un neurocirujano, decide retirar sueros, iniciar tolerancia..., pero su tratamiento crónico no es pautado (tratamiento para hipertensión arterial, alzhéimer...); al percatarnos de ello, las enfermeras de la unidad intentan localizar a un médico de dicho servicio, nosotros mismos también lo intentamos; pero es imposible, por lo que sólo queda una opción: ir a Atención al Usuario. Es entonces cuando parece que sí hay neurocirujanos en el HUCA.



Al día siguiente (26/4/2017), no es que la asistencia haya sido mejor o peor, sino que "por falta de personal", y a pesar de que informamos de que la paciente se encuentra peor, nadie va a ver a nuestro familiar. Escribo entrecomillado "por falta de personal", ya que es la respuesta literal que ofrecen los médicos y así consta en su historia clínica.



Si no me equivoco, según la ley General de Sanidad, el derecho a la información asistencial sigue vigente. Parece que a veces es olvidado.



El jueves 27/4/2017, hablamos personalmente con un miembro del equipo de Neurocirugía, expongo la situación y nos vuelve a responder: "No hay personal, es lo que hay". Finalmente van a valorarla, pero el viernes 28, nos volvemos a encontrar en la misma situación: no hay neurocirujanos que vayan a ver a los pacientes periféricos.



Por todo lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que la calidad asistencial ofrecida durante estos 5 días de ingreso se puede calificar como nefasta y prácticamente inexistente.